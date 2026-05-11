Ventas de bajas a regulares reportan comerciantes de la Feria de la Primavera en Rosario

ROSARIO._ Tras 11 días de la celebración de la Feria de la Primavera, comerciantes manifestaron que las ventas fueron de bajas a regulares, al sostener que el repunte en la afluencia solo fue de dos a tres días.

Así se dio a conocer por medio de un sondeo realizado por Noroeste a los comerciantes instalados en la fiesta que inició del 30 de abril y concluyó el 10 de mayo.

Los comerciantes, coincidieron que los días de mayor presencia de visitantes fueron 5, 9 y 10 de mayo, presencia moderada del 30 abril al 4 de mayo con motivo del ciclo de coronaciones.

“No muy buenas (las ventas), estuvieron muy bajas, casi no hubo asistencia de personas... Y las ventas despuntaron apenas hoy (10 de mayo) , último día”, dijo Cristina Rendón, comerciante.

Argumentó que al recuperar con dificultad la inversión esperan que las autoridades contemplen condonar el cobro de piso.

Asimismo, se informó que hubo algunos que decidieron parar algunos días donde los visitantes se mantuvieron en un nivel mínimo.

“Estuvo bueno nada más el martes... (el resto) estuvieron bien calmados, esos días no abrí el puesto, hasta el viernes, sábado y ahorita domingo. Están regulares (las ventas), no como en años pasados”, dijo Emanuel, vendedor de bebidas.

Los negocios de alimentos expusieron que se esperaba menor afluencia como ocurrió el año pasado.

“No esperábamos gente como el año pasado, sí estuvo mejor casi el 80 por ciento porque hubo más movimiento”, señaló una comerciante de taquería.

Se indicó que este año el costo por carpa pasó de 3 mil 500 a 4 mil lo que tuvo un incremento significativo en comparación al año pasado.