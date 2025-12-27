$!Ventas durante Noche Buena y Navidad, en Rosario, fueron un poco mejor que en 2024: Unión

EL ROSARIO._ Con ventas de alrededor del 70 por ciento, se tuvieron mejores resultados que el año pasado durante la Noche Buena y Navidad, indicó Gilberto Lizárraga Alcantar, presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del mercado “Miguel Hidalgo”.

“Yo siento que fue un poquito mejor que el año pasado porque hubo mucha gente del lado de Chametla, Pozole, de aquellos ranchos que vinieron para acá durante el día”, afirmó.

No obstante, el dirigente refirió que tras la celebración se retomó los días en que el comercio vio el descenso que ha traído consigo la ola de violencia en la entidad y la región aunada a la competencia de cadenas comerciales y la venta de internet.