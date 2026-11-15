$!Ventas en Rosario no repuntan pese a ‘El Buen Fin’, reportan comerciantes

EL ROSARIO._ A pesar del periodo promocional de “El Buen Fin”, las ventas no han repuntado en Rosario, aseguró el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal Miguel Hidalgo, Gilberto Lizárraga Alcántar.
“Pues la verdad que no creo que se ha reactivado mucho, ha estado muy caídas las ventas, ha sido muy poca la respuesta de la gente en esta zona”, afirmó.
La situación se da pese a las ofertas que han puesto los comerciantes con el objetivo de revertir además los estragos ocasionados por la inseguridad en los dos últimos años.
Ante los efectos de la violencia, Lizárraga Alcántar refirió que las ventas han permanecido en un 30 por ciento en la zona comercial de la ciudad y el poco movimiento que se ha tenido se ha considerado en un 5 por ciento más de lo habitual.
“Pues que vengan, que vengan nuevamente acá, que confíen en la gente de los comercios de aquí del Centro, pues han estado motivando la gente y estamos trabajando para que haya más espacio, más cajones de estacionamiento, que vengan y consuman”, exhortó a la población.
El líder de los locatarios reiteró el llamado a las autoridades de que al bajar a los habitantes de la zona serrana los acerquen al mercado, ya que argumentó que, pese a los acercamientos, este no ha sido atendido.