$!Verónica convirtió en oficio las enseñanzas de su madre de realizar tortillas a mano en Rosario

ROSARIO._ Mientras Verónica Bibriesca echa una tortilla al comal, también realizado por sus manos, explicó que desde pequeña aprendió a tortear para el consumo del hogar familiar en Cacalotán, pero al complicarse la economía hace 5 años decidió emprender y ofrecer tortillas hechas a mano. “Pues (inicié) porque no alcanzaba la raya de mi marido para sacar adelante a la familia; con eso hemos salido adelante, con lo de él no nos alcanza... Está muy feo, muy duro, ya no alcanza”, afirmó. La madre de familia y ahora comerciante, reconoció que con 54 años no pensó jamás que las enseñanzas de su mamá, la señora Victoria Madrigal, podrían convertirse en un oficio hasta que la necesidad le mostró el camino.

“Somos tres hijas, y a las tres nos enseñó... Ha sido algo muy grande porque enseñanza de ella aquí estamos saliendo adelante con mis nietos, mis hijas, con todo”. Veronica manifestó que en su familia ha encontrado el impulso para levantarse cada día a las 6:30 horas para encender la leña e iniciar la labor para cumplir con los pedidos a lo largo de toda la semana, pues no hay día de descanso. Ante la demanda de su producto, acondicionó la entrada de su hogar en el Infonavit Lola Beltrán, con una barra y la hornilla de lodo para poner manos a la obra en su emprendimiento. Recordó que ante el panorama adverso y por recomendación de una vecina fue que decidió iniciar esta labor.

“No siempre es seguro (la venta) porque a veces hay días buenos, días malos”, sostuvo. Detalló que la primera vez ofreció las tortillas su venta fue de apenas 100 pesos, no obstante con el paso de los días y la recomendación de sus clientes ha tenido días donde ha torteado hasta los 20 kilos de masa. Así también, refirió, que con el paso del tiempo sus clientes le fueron solicitando gorditas, tortillas pellizcada para chorreada o gordita, y tortilla raspada para taco dorado. Sobre los precios, por pieza de tortilla es de 3 pesos, la tortilla para chorreada 10 pesos con asiento y sin asiento 8 pesos, la gordita a 2 pesos, y la tortilla raspadas 3 pesos.