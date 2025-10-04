$!Vestir a la Virgen del Rosario: historia de devoción y gratitud de cuatro generaciones

EL ROSARIO._ La devoción en la Virgen María la bebió de su madre y se ha extendido a sus descendientes, hijos y nietos, la cual les llevó como familia a formar parte de la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario al donar vestido como una ofrenda de fe y gratitud, indicó María Guadalupe Osuna Cázares.

“Me da mucho gusto que vengan a cumplir todos... Estoy muy contenta porque siempre he venido”, expuso María Guadalupe.

Plazo que se llegó tras alrededor de 22 años de haberse anotado en el libro de los donantes y esperar para poder formar parte de la historia de esta festividad mariana.

Originaria de La Noria, Mazatlán, recordó que desde los 7 años surgió su devoción de la mano de su mamá Celia Cazares Benítez, luego de llegar a Rosario y hacerse la primera comunión.

En el regazo lleva una foto de su madre, mientras que su rostro irradia en todo momento la satisfacción del deber cumplido.

Sostuvo que esa misma devoción que recibió de su progenitora, la también maestra la ha enseñado a sus hijos José Ernesto, Héctor Manuel, José Armando, Sergio Octavio, Milta Guadalupe, María de los Ángeles, María Guadalupe, y que a su vez extendió a sus más de 30 nietos.