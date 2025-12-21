$!Viajeros se quedan varados en Rosario tras enfrentamientos y bloqueos en Escuinapa

EL ROSARIO._ Camiones de pasajeros y vehículos particulares se vieron forzados a hacer un alto en la cabecera municipal de Rosario tras registrarse enfrentamientos y bloqueos en el vecino municipio de Escuinapa. Trascendió que las unidades viajaban tanto por la México 15 como por la pista de cobro Tepic-Mazatlán.

Por dicho motivo, un gran número de unidades y sus ocupantes se concentraron en la zona conocida como La Chalata, de Pueblo Mágico. Pese a la complicada situación de seguridad, este hecho abonó a los comerciantes del lugar, principalmente en el rubro de alimentos.

Además, por un largo tiempo se registró nula actividad por las vías que cruzan por el municipio. Tras darse la presencia de elementos de diferentes corporaciones, principalmente de la Guardia Nacional, se dio un ligero reactivamiento de las carreteras en mención.