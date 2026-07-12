$!Vicario de Rosario llama a no bajar la guardia en la oración por la paz

“No porque se goce en la ciudad de aparente tranquilidad debemos de confiarnos, por eso no debemos desfallecer en la súplica por la paz”, dijo.

EL ROSARIO._ Durante la misa dominical en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, el Vicario Alberto Ortega llamó a no desfallecer en la súplica por la paz.

El sacerdote atribuyó esta gracia a la presencia de la capilla de la Adoración Perpetua, única en el municipio.

Ortega refirió que otro motivo que ha permeado los estragos de la inseguridad es que al ser un pueblo mariano se mantiene la devoción al rezo del santo rosario.

Enfatizó que en los hechos de alto impacto que se han presentado en comunidad hasta el momento se ha mantenido la cabecera salvaguardada por las devociones en mención.

Motivo por el cual, insistió el presbítero, no se debe confiar la feligresía en la aparente tranquilidad frente los estragos de la ola de violencia que viven el estado y el país.