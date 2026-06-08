Violencia ha rebasado a la autoridad, admite el Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental reconoció que la violencia ha rebasado a la autoridad y la madrugada de este lunes al parecer hasta la energía eléctrica fue suspendida.

“Créanme que les doy la razón, hay enojo porque la autoridad no hemos tenido la capacidad de responder a la altura de la circunstancia, esa es la realidad, que nos ha rebasado”, dijo.

Díaz Simental Comentó que va a pedir mayor presencia de autoridades, buscando que se establezca la seguridad a largo plazo, pues la presunción es también que la energía eléctrica en gran parte de la ciudad fue suspendida por un “bombazo”.

Indicó que están atendiendo a los lesionados, como prioridad, así como a las víctimas, esperando que haya más presencia de autoridades federales.

Informó que iba a Culiacán al informe del Rector Miguel Angel Madueña, para después buscar a la Gobernadora Yeraldine Bonilla.

“Le voy a volver a solicitar lo que ya hemos venido haciendo... dijo que no hemos pedido apoyos extraordinarios, hemos pedido apoyos, ahora será extraordinarios, el término es que queremos paz en Escuinapa”, dijo.