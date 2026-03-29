$!Virginia sigue el legado familiar de la venta de palma cada Domingo de Ramos

EL ROSARIO._ El legado familiar en la venta de palma y el comercio, que ha pasado de generación en generación, para Virginia Vázquez Paredes es un honor que refrenda cada Domingo de

Ramos. Originaria de Tepetzintla, Puebla, afirma que hace poco más de 30 años inició con este oficio, de los cuales 27 tiene ya desarrollándolo en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, donde ofrece los ramos tejidos por sus manos y creados con imágenes. ”Venimos aprendiendo de mis abuelos, yo aprendí de mis papás más que nada y mis papás de mis abuelos”, aseguró.

Virginia precisó que el legado en este oficio inició con su abuela Modesta Cuautle, y ella a su vez enseñó a su madre Dolores Paredes, hasta llegar ese conocimiento a ella. “Es un trabajito extra que entra para nosotros y más que nada para la economía, que está muy difícil todo”. La comerciante sostuvo que la tradición no se ha perdido, sigue todavía y esperan que se mantengan al contar con muchos años de historia.

Destacó que la vena comercial también viene de su padre, Adelido Vázquez, quien se dedicaba a la venta de petates y flores. Por lo que dentro de las enseñanzas de sus predecesores, señaló que está el trabajo constante, por ello todo el año busca el sustento en la venta de ropa interior, además de flores y arreglos artificiales el Día de Muertos y cohetes en diciembre.