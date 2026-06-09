$!Visita Gobernadora Yeraldine Bonilla a personas lesionadas por inseguridad, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde visitó a las personas heridas por arma de fuego este lunes, entre las que se encuentra Jessica Siboney esposa de Ramiro “N” y tía de la paratleta Grecia Guadalupe.

“Atención tanto en temas médicos, como personal de sus seres queridos, todo se le va a cubrir, también los gastos funerarios, ahorita será trasladada Jessica a Mazatlán”, dijo.