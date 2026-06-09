El Sur
|
Visita

Visita Gobernadora Yeraldine Bonilla a personas lesionadas por inseguridad, en Escuinapa

Aseguró que el Gobierno del Estado se hará cargo de todos los gastos y gastos funerarios
Carolina Tiznado |
09/06/2026 15:57
09/06/2026 15:57

ESCUINAPA._ La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde visitó a las personas heridas por arma de fuego este lunes, entre las que se encuentra Jessica Siboney esposa de Ramiro “N” y tía de la paratleta Grecia Guadalupe.

“Atención tanto en temas médicos, como personal de sus seres queridos, todo se le va a cubrir, también los gastos funerarios, ahorita será trasladada Jessica a Mazatlán”, dijo.

  • $!Visita Gobernadora Yeraldine Bonilla a personas lesionadas por inseguridad, en Escuinapa
  • $!Visita Gobernadora Yeraldine Bonilla a personas lesionadas por inseguridad, en Escuinapa
  • $!Visita Gobernadora Yeraldine Bonilla a personas lesionadas por inseguridad, en Escuinapa

La Gobernadora señaló que el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, está organizando todo pero el Gobierno del Estado se hará cargo de todos los gastos y gastos funerarios.

Bonilla Valverde se reunió en Palacio Municipal con familiares de Ramiro y de Grecia, para externarles su apoyo, así como con amigos de la familia en el Hospital IMSS Bienestar, señalándoles que no se preocuparan.

#Inseguridad
#IMSS-Bienestar
#Yeraldine Bonilla Valverde
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube