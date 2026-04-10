$!Visita Secretario de Seguridad de Sinaloa corporación de Escuinapa tras salida de elementos

ESCUINAPA._ Entre vehículos blindados de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano, se presentó a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Escuinapa el General Brigadier Sinuhé Téllez López. El Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa mantuvo una reunión privada con el director de Seguridad Pública Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García.

“No puede pasar nadie de prensa”, dijo un agente de policía. Téllez López llegó y se retiró del sitio entre un fuerte dispositivo de seguridad, en una reunión donde no se observó al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Rosario Guadalupe Camacho García confirmó la presencia del funcionario estatal e indicó que le informo que entre este viernes y el sábado llegarán a apoyar a la seguridad entre 60 y 70 agentes de la Policía Estatal Preventiva. “Estuvimos platicando de la situación que se tiene, hoy (en ese rato) se queda una camioneta de la Policía Estatal Preventiva y un carro blindado, entre hoy (viernes) y mañana llegarán, 60 o 70 elementos”, dijo.

Este viernes también los 30 elementos que se dieron de baja, sostuvieron una reunión con el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, donde expusieron una serie de situaciones como el salario, los gastos médicos y lo relacionado al seguro de vida, que son situaciones que no garantizan a sus familias estabilidad. El Alcalde les pidió verse de nuevo el lunes, pues en caso de cumplir con las peticiones algunos elementos considerarían su retiro para reincorporarse nuevamente.