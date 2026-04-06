El Sur
|
Semana Santa

Visitan Escuinapa 26 mil personas durante Semana Santa; 14 mil menos de las que se esperaban

Aunque el saldo no fue blanco, en lo general fue positivo, indicaron corporaciones de Seguridad
Carolina Tiznado |
06/04/2026 15:18
06/04/2026 15:18

ESCUINAPA._ Alrededor de 26 mil personas visitaron la zona de playas durante Semana Santa; 14 mil menos de las que se tenían consideradas.

A través de un boletín de prensa, las corporaciones de Seguridad informaron que en las playas de Teacapán, Las Lupitas y Las Cabras se tuvieron alrededor de 26 mil personas de visita, de las 40 mil que habían considerado al iniciar el operativo de seguridad.

  • $!Visitan Escuinapa 26 mil personas durante Semana Santa; 14 mil menos de las que se esperaban
  • $!Visitan Escuinapa 26 mil personas durante Semana Santa; 14 mil menos de las que se esperaban
  • $!Visitan Escuinapa 26 mil personas durante Semana Santa; 14 mil menos de las que se esperaban

El saldo en general fue positivo, al no considerar que el homicidio de 4 agentes de policía se originó en la zona de playas, en estos lugares no se tuvieron decesos por percances viales o por bañarse en mar, albercas o balnearios.

De viernes a domingo se tuvieron 3 mil 900 vehículos en las áreas turísticas, se atendieron a 70 personas por picaduras de mantarrayas y aguamalas o ‘quemadores’.

  • $!Visitan Escuinapa 26 mil personas durante Semana Santa; 14 mil menos de las que se esperaban
  • $!Visitan Escuinapa 26 mil personas durante Semana Santa; 14 mil menos de las que se esperaban

Se detuvieron a 3 personas por alterar el orden, hubo un lesionado por un choque entre una motocicleta y un automóvil, además de una volcadura.

La Cruz Roja atendió a 17 personas, de estos fueron 14 relacionados a quemaduras por ‘aguamala’, Bomberos de Escuinapa realizó 19 servicios de apoyo ante incendios en lotes baldíos, quemas de basura y atenciones prehospitalarias.

#Semana Santa
#Operativo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube