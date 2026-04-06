$!Visitan Escuinapa 26 mil personas durante Semana Santa; 14 mil menos de las que se esperaban

ESCUINAPA._ Alrededor de 26 mil personas visitaron la zona de playas durante Semana Santa; 14 mil menos de las que se tenían consideradas. A través de un boletín de prensa, las corporaciones de Seguridad informaron que en las playas de Teacapán, Las Lupitas y Las Cabras se tuvieron alrededor de 26 mil personas de visita, de las 40 mil que habían considerado al iniciar el operativo de seguridad.







El saldo en general fue positivo, al no considerar que el homicidio de 4 agentes de policía se originó en la zona de playas, en estos lugares no se tuvieron decesos por percances viales o por bañarse en mar, albercas o balnearios. De viernes a domingo se tuvieron 3 mil 900 vehículos en las áreas turísticas, se atendieron a 70 personas por picaduras de mantarrayas y aguamalas o ‘quemadores’.



