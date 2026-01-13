El Sur
Visitantes piden atender desperfectos peligrosos en la Laguna del Iguanero, en Rosario

Reportan que hay una alcantarilla rota, además de un poste de una luminaria a punto de caer
Hugo Gómez |
13/01/2026 13:21
13/01/2026 13:21

EL ROSARIO._ Al sostener que tanto una alcantarilla en mal estado y una luminaria apunto de caerse representan un peligro para los visitantes de la Laguna del Iguanero, visitantes llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Este espacio representa uno de los principales atractivos de este Pueblo Mágico.

Debido al riesgo que existe de que una persona pise y caiga al interior de la alcantarilla al estar rota la tapa, los propios vecinos del lugar optaron por colocar una llanta.

“Ya han caído dos personas ahí (alcantarilla), y hemos reportado muchas veces pero no hacen nada hasta que pase una desgracia”, expuso un transeúnte.

Este desperfecto se encuentra en el andador que colinda con la Colonia Calderón y el parque parte de este atractivo.

Con relación a la luminaria, se expuso que su inclinación ha generado el temor de las personas que pasan junto a ella, y se encuentra junto a la Calle Payo del Rosario.

Por lo anterior, pidieron a las autoridades municipales a intervenir antes de que pueda registrarse un accidente.

