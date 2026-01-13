$!Visitantes piden atender desperfectos peligrosos en la Laguna del Iguanero, en Rosario

EL ROSARIO._ Al sostener que tanto una alcantarilla en mal estado y una luminaria apunto de caerse representan un peligro para los visitantes de la Laguna del Iguanero, visitantes llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Este espacio representa uno de los principales atractivos de este Pueblo Mágico.

Debido al riesgo que existe de que una persona pise y caiga al interior de la alcantarilla al estar rota la tapa, los propios vecinos del lugar optaron por colocar una llanta.