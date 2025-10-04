$!Visten a la Virgen del Rosario como madre de la fe y la esperanza para su solemnidad 2025

EL ROSARIO._ Con el atuendo titulado “María, madre de la fe y la esperanza”, donado por la familia García Osuna, la jefa de familia, la señora María Guadalupe Osuna Cazares, se iniciaron los preparativos para la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario 2025.

Como es tradición el cambio inició con el descenso de la imagen en punto de las 11:00 horas, del retablo cubierto de hoja de oro en el santuario para retirar el vestido del novenario y dotar a la venerada imagen del nuevo atavío.

Milta Chavez García, en nombre de los donantes, precisó que es una creación del diseñador de modas Eugenio Alzas, quien ya ha vestido a la venerada imagen.

“Cuando le externamos al diseñador cuál era la intención de nuestro vestido, creo que lo captó bastante bien en la esencia que era precisamente darle gracias por la salud de la familia, pedirle por la unión de la familia y darle las gracias por todo los milagros que nos ha hecho realidad”, expuso.

Milagros entre los que destacó el contar con la presencia de su abuelita la señora María Guadalupe Osuna Cazares a sus 93 años, y quien ha fungido como promotora de esta advocación mariana.

Detalló que se eligió un color verde que inspirara la salud, la fe, la esperanza, y está hecho sobre un shantung de seda, y un manto jacquard, bordado en chaquira y canutillo checoslovaco, perlas, hilos de oro, plata y seda.

“Es un vestido maravilloso, la verdad es que los quiero invitar a que se acerquen a verlo a disfrutarlo, y a verlo con detalle porque tiene un bordado que se llevó más de mil 800 horas de trabajo”, argumentó.