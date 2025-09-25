$!Visten a Nuestra Señora del Rosario de ‘lucero del amanecer’ para iniciar su fiesta

EL ROSARIO._ Como ya es tradición, este jueves se realizó el cambio de vestido previo al novenario y fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario, que tendrá lugar del 26 de septiembre al 5 de octubre. El atuendo lleva por nombre “Lucero del Amanecer” y es un vestido de color blanco puro, en el que resaltan más de 8 mil cristales con alegorías barrocas, con mantilla de encaje floral y manto de chifón blanco, en un corte estilo renacentista.

En esta edición, la prenda para el novenario fue donada por Leticia Ester Beltrán Jara y el diseñador del vestido Daniel Correa Ochoa, vecino de Agua Verde, Rosario, reconocido por su reciente participación en Miss Universo México en el traje típico. Fue tras la misa de las 16:00 horas que se descendió la venerada imagen del nicho, en el retablo de madera de cedro y cubierto en hoja de oro, para efectuar el cambio. A la espera de este momento solemne se entonaron cantos además de rezar el Rosario por los presentes.





Como ocurrió desde el año pasado, solo ingresaron a la sacristía para cambiar el vestido un grupo de mujeres designadas por el santuario, mientras que hombres se encargan de descender a la imagen. El patronato encargado de la festividad entregó reconocimientos a los donadores al destacar su valioso aporte para que se lleve a cabo la celebración mariana. Cabe mencionar que el vestido que se le retiró a la virgen fue el donado durante mayo pasado, mes dedicado en la Iglesia Católica a la Virgen María.