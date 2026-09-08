$!Visten de gala y entonan Mañanitas en honor a Nuestra Señora de Loreto, en Cacalotán

ROSARIO._ En vísperas de la fiesta solemne, vistieron de gala y entonaron Las Mañanitas en honor a Nuestra Señora de Loreto patrona de la sindicatura de Cacalotán. Los festejos iniciaron a las 18:00 horas del lunes 7 de septiembre al descender a la venerada imagen para realizar el tradicional vestido.

Los encargados de aportar el vestido para la fiesta solemne, se informó que fue aportado por la familia Ramos Sarmiento. En punto de las 23:00 horas se dio inicio a la misa de Mañanitas que fue concelebrada por sacerdotes del decanato de la Diócesis de Mazatlán.