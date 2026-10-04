$!‘¡Viva la Virgen del Rosario!: feligreses celebran su fe pese a las lluvias

EL ROSARIO._ Al repetirse una romería de Nuestra Señora del Rosario en medio de la lluvia como ocurrió en el año 2014, fieles ratificaron su devoción y fidelidad al mantenerse firmes entre lluvias, fuertes vientos y una marcada actividad eléctrica en la presente edición 2026. Desde el novenario, las lluvias se presentaron como ocurrió en la peregrinación de los niños, lo cual los feligreses auguraron que se repetiría el fenómeno en esta edición 295.





Aunque algunos corrieron a resguardarse del agua, la mayoría de los asistentes, con y sin paraguas, se mantuvieron en el bloque de peregrinos. Una lluvia ligera se presentó previo a la misa de salida de la imagen, mientras los presentes creyeron sería algo pasajero, pues parecía que el cielo se despejaba.







Para iniciar la peregrinación ingresaron el grupo de 79 cargadores, hombres de todas las edades para recibir la bendición del celebrante el ex párroco Alejandro López, y el hijo de esta parroquia el presbítero Juan Andrés Cortés. No obstante a la salida de la imagen a las 17:40 horas se presentaron de nuevo las precipitaciones pasando de menos a más. Motivo por el cual, antes de que la venerada imagen abandonará el santuario cubrieron las antes con un plástico para preservarla de las lluvias y el viento.





Debido al fenómeno climático, cargadores y jóvenes que sostenían la valla humana para darle fluidez a la peregrinación, realizaron una labor titánica, por un recorrido se estima consta de 3 kilómetros 800 metros, y las andas con flores y la imagen asciende a casi una tonelada. Asimismo, la agrupación local, Banda Tesoro, se mantuvo entonando cantos religiosos mientras avanzaba el río humano.



