$!‘¡Viva Rosario!, ¡Viva Sinaloa!’; proclama Claudia Valdez en Rosario

EL ROSARIO._ Al tradicional Grito de Independencia, la Alcaldesa Claudia Valdez añadió “vivas” por el municipio y el Estado que atraviesa una crisis de inseguridad durante la celebración del 215 aniversario de la Independencia de México.

Esto ante cientos de rosarenses, que a pesar de que se esperaba que el evento patrio se viera disminuido por la ola de violencia que desde hace un año vive el Estado, aunado al llamado de sectores a no asistir al referir que no hay nada que celebrar y la cancelación se actos públicos como el de Gobierno del Estado.

Con un ligero retraso el acto conmemorativo inició a las 22:20 horas con la lectura del acta de independencia de las Américas septentrional, en voz de la Secretaría del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado Rendón.

Acto seguido el lábaro patrio ingresó al palacio de la mano de la escolta de Conalep, que entregó a la escolta de Seguridad Pública y está a su vez a la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar.

Con la insignia nacional en manos la primer edil emitió su cuarto grito de independencia al asumir un segundo periodo tras la reelección.

“¡Viva Rosario, Viva Sinaloa, Viva México”; gritó Valdez, para ondear la bandera y hacer sonar la campana emulando a Miguel Hidalgo y Costilla.