ESCUINAPA._ Desde hace años, la calle Río Quelite no tiene agua potable, pero el problema se ha agudizado desde hace un año. El hecho tiene desesperados a los vecinos, pues hay que comprar agua o recolectar de la lluvia para poder atender sus necesidades básicas.

“Hemos ido a Presidencia, a la Junta (Jumapae) ya ni la puerta me abren; no queríamos llegar a esto, pero no nos dejan opción, estamos desesperados, nosotros ahora que llovió andábamos agarrando agua, buscando que cayera a la pila”, expresó Susana Degollado Pérez.

La señora, en compañía de sus vecinos, señaló que lo que pasa en la calle Río Quelite, entre Suaque y Sanalona de la colonia Pueblo Nuevo, es un problema severo, ya que el agua es indispensable.

Esto también les perjudica en el tema de salud y en lo relacionado a lo económico, pues tienen que comprar tinacos de agua con un costo de 140 pesos y a la semana por lo menos se necesitan dos, lo que merma lo que tienen destinado para alimentos en la familia.

“Aquí puro río (nombres de calles) y nada de agua. Es desesperante estar comprando agua, tener que echar agua a la lavadora y reciclarla para echarla al baño, por lo menos dos tambos compramos a la semana”, dijo otra de las habitantes.

En 2017, siendo Alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, les colocaron unas válvulas que supuestamente ayudarían a que el agua llegara, lo cual sí resulto, pero desconocen qué pasó después, que de nuevo dejaron de tener agua o era poca la que caía.

Pero desde hace un año la situación se ha agudizado, pues no cae nada. Sí adeudan el agua, reconocieron, pero no pueden pagar por un servicio que no tienen.

“Una vez fuimos a plantarnos a Presidencia, dijeron que resolverían, pensé ‘si hago convenio, por lo menos un día que tengamos agua’ firmé, di la mitad y nada, no sale nada, así no podemos pagar”, dijo Rosa.

Los vecinos han pensado en ir a manifestarse a Presidencia, ya que saben que el problema de agua es severo en el municipio, pero por lo menos algunos sectores cuentan con agua dos o tres veces a la semana, pero en el caso de ellos no es así.

“Resulta que llega el agua al resto del pueblo, pero a nosotros no, nosotros seguimos sin agua y sí estamos cansados, deben de buscar resolver, que es lo que realmente está pasando”, dijo Degollado Pérez.

Manifestaron que han comprado hasta bombas de succión pero no se jala nada, pues la tubería de la zona solo tiene aire.

Los vecinos invitaron a las autoridades a acudir y sentarse con ellos en espera del líquido para que verifiquen que no tienen nada.