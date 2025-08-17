$!Voluntarios recolectarán mochilas para regalar sonrisas a los niños y niñas de Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de llevar alegría a niños del municipio, vecinos unieron voluntades para crear la agrupación “Regalando Sonrisas” y para iniciar actividades realizan el primer mochilón.

Dora García, presidenta de la agrupación de voluntarios, informó que La actividad que inició el primero de agosto concluirá el día 30 del mismo mes para realizar la entrega en el marco del regreso a clases.

“El objetivo principal son los niños, hacer actividades para llevarle a los niños una sonrisa, que es ahorita nuestro primer programa que es el mochilón donde repartiremos mochilas a niños de escasos recursos”, dijo.

Indicó que hasta el momento el grupo se conformó de 28 integrantes de diferentes edades y al margen de toda actividad política.