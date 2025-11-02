$!Vuelca camión en carretera de Escuinapa; conductor resulta lesionado

ESCUINAPA._ Un joven conductor de tractocamión volcó en la carretera libre, quedando prensado en la pesada unidad.

El lesionado es Cristian “N”, de 24 años, quien circulaba de sur a norte, cuando antes de llegar al puente de “arroyo grande” en el kilómetro 176, al parecer la unidad presentó una falla mecánica.

Por lo que la pesada unidad que iba cargada de nopales, quedó sobre la carretera y el chófer pensado del brazo izquierdo.