El Sur
Accidente

Vuelca cisterna en la autopista a la altura de Rosario

La unidad estaba cargada de chapopote
Hugo Gómez |
08/01/2026 16:22
08/01/2026 16:22

EL ROSARIO._ Miles de pesos en pérdidas materiales dejó la volcadura de una unidad tipo cisterna cargada de chapopote sobre la autopista, a la altura del municipio de Rosario.

El hecho se registró alrededor de las 6:30 horas de este jueves en el kilómetro 215 por la autopista Tepic-Mazatlán.

La unidad, se indicó, se trata de una cisterna marca Kenworth.

Al lugar acudieron personal de la autopista, además de elementos Protección Civil y la Guardia Nacional para brindar el auxilio.

Tras recabar los indicios, personal de la Guardia Nacional División de Caminos dio la orden para que la grúa de guardia removiera la unidad.

