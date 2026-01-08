$!Vuelca cisterna en la autopista a la altura de Rosario

EL ROSARIO._ Miles de pesos en pérdidas materiales dejó la volcadura de una unidad tipo cisterna cargada de chapopote sobre la autopista, a la altura del municipio de Rosario.
El hecho se registró alrededor de las 6:30 horas de este jueves en el kilómetro 215 por la autopista Tepic-Mazatlán.
La unidad, se indicó, se trata de una cisterna marca Kenworth.
Al lugar acudieron personal de la autopista, además de elementos Protección Civil y la Guardia Nacional para brindar el auxilio.
Tras recabar los indicios, personal de la Guardia Nacional División de Caminos dio la orden para que la grúa de guardia removiera la unidad.