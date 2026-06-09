$!Vuelca torton cargado con cristales en la México 15; dos personas resultan lesionadas en Rosario

ROSARIO. _ Dos personas lesionadas y pérdidas materiales por varios miles de pesos dejó la volcadura de un camión tipo torton cargado con cristales sobre la carretera federal México 15, a la altura de la comunidad de El Tablón 2, en el municipio de Rosario.

Los lesionados fueron identificados como Óscar “Z”, de 30 años de edad, quien conducía la unidad, y Sandra Araceli “G”, de 35 años. Ambos tienen domicilio en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió alrededor de las 7:05 horas en el kilómetro 245 de la carretera federal, en las inmediaciones de la comunidad ubicada al norte del municipio.