$!Vuelca torton cargado con cristales en la México 15; dos personas resultan lesionadas en Rosario

ROSARIO. _ Dos personas lesionadas y pérdidas materiales por varios miles de pesos dejó la volcadura de un camión tipo torton cargado con cristales sobre la carretera federal México 15, a la altura de la comunidad de El Tablón 2, en el municipio de Rosario.
Los lesionados fueron identificados como Óscar “Z”, de 30 años de edad, quien conducía la unidad, y Sandra Araceli “G”, de 35 años. Ambos tienen domicilio en Guadalajara, Jalisco.
De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió alrededor de las 7:05 horas en el kilómetro 245 de la carretera federal, en las inmediaciones de la comunidad ubicada al norte del municipio.
Vecinos de la zona acudieron al lugar tras percatarse del percance y, al observar que los ocupantes habían quedado atrapados entre los fierros retorcidos de la cabina, utilizaron palas y una barra metálica para liberarlos antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.
La unidad siniestrada, un camión tipo torton de color blanco, transportaba varias toneladas de cristal que quedaron esparcidas a un costado de la vialidad tras la volcadura. De manera preliminar, se informó que el percance pudo haberse originado por el estallido de uno de los neumáticos, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.
Minutos después arribaron elementos de Protección Civil y Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y los trasladaron a la unidad del IMSS Bienestar de la cabecera municipal para su valoración médica.
Personal de la Guardia Nacional División Caminos se hizo cargo de las diligencias correspondientes y coordinó las maniobras para el retiro de la unidad con apoyo de una grúa.