ROSARIO. _ Un tractocamión que presuntamente transportaba combustible volcó la mañana de este lunes en la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura de la cabecera municipal del Rosario.
El accidente fue reportado alrededor de las 8:00 horas, en el kilómetro 189+300, a pocos metros de la caseta de cobro.
Tras recibir el reporte, elementos de seguridad y cuerpos de auxilio se movilizaron al sitio, donde encontraron un tractocamión blanco, con placas de circulación 17-AZ-6K del Servicio Nacional de Carga, volcado a un costado de la cinta asfáltica, en el sentido de norte a sur.
Al lugar acudieron elementos de la autopista, de Protección Civil y de la Guardia Nacional, División de Caminos, quienes confirmaron que la unidad se encontraba abandonada y que no había personas en las inmediaciones.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas. El percance dejó únicamente daños materiales en la unidad.