ROSARIO. _ Un tractocamión que presuntamente transportaba combustible volcó la mañana de este lunes en la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura de la cabecera municipal del Rosario.

El accidente fue reportado alrededor de las 8:00 horas, en el kilómetro 189+300, a pocos metros de la caseta de cobro.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad y cuerpos de auxilio se movilizaron al sitio, donde encontraron un tractocamión blanco, con placas de circulación 17-AZ-6K del Servicio Nacional de Carga, volcado a un costado de la cinta asfáltica, en el sentido de norte a sur.