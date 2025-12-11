El Sur
Accidente

Vuelca tráiler cargado de chatarra y obstruye la autopista a la altura de Rosario

La volcadura del vehículo de carga bloqueo los dos sentidos de la vialidad
Hugo Gómez |
EL ROSARIO._ Miles de pesos en pérdidas materiales y la autopista de cobro bloqueada, es el saldo que dejó la voladura de un tráiler cargado de chatarra a la altura de este municipio.

Hasta el momento se informó que el conductor de la unidad resultó ileso y se trata de un hombre de 51 años.

Trascendió que el accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas a la altura del kilómetro 191+900 de la carretera de cuota, a la altura de la entrada del crucero a Chametla.

Luego de volcar y caer sobre uno de los costados la unidad quedó sobre ambos carriles de circulación.

Tras el reporte elementos de la pista y de diferentes corporaciones acudieron al lugar a brindar el auxilio.

Debido a que se extendieron las labores se pidió a los usuarios usar rutas alternas, por lo que unidades salieron para transitar la carretera federal México 15.

