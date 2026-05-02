$!Vuelven a demoler techos del museo Lola Beltrán sin claridad sobre las causas

EL ROSARIO._ A pesar de que la autoridad local anteriormente anunció que tan sólo se esperaba que se concluyera la museografía para poner en marcha el museo Lola Beltrán, de nueva cuenta se realizan trabajos en los techos. Al respecto, el director de Obras Públicas, Gilberto Valdez, dijo desconocer los motivos. “Yo no estaba anteriormente aquí, yo vengo llegando... Pues no, no me lo ha dado eso (reporte), y es lo que se está haciendo ahí”, argumentó ante el cuestionamiento de si no recibió los antecedentes de la obra.

“Se está rehabilitando... La zona de ahí donde están los vestidos de Lola, la principal, la de enfrente... Se había hecho una parte, pero esta es otra parte que estaba pendiente por hacer”. Desde febrero del 2025, se reactivó el espacio dedicado a la reina de la canción ranchera, pero desde hace un mes vecinos señalaron la presencia de extracción de escombro y el cierre de algunas salas. A pesar de que el titular de Obras Públicas declaró que serían otras áreas en las que se trabajarían, se pudo constatar que se está laborando en las salas que ya se habían rehabilitado.