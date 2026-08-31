$!Vuelven maestros a planteles de la zona serrana de Rosario, tras ausencia por inseguridad

ROSARIO._ Con apoyo del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal, docentes de la zona serrana fueron escoltados hasta sus planteles con motivo del arranque del ciclo escolar.

El convoy conformado por patrullas, aurigas y autos particulares, trascendió que salió de la cabecera municipal alrededor de las 8:00 horas.

Esa zona ha sido el principal foco rojo de inseguridad en el Municipio, desde la ola de violencia que vive la entidad desde hace alrededor de dos años.