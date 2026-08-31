$!Vuelven maestros a planteles de la zona serrana de Rosario, tras ausencia por inseguridad

ROSARIO._ Con apoyo del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal, docentes de la zona serrana fueron escoltados hasta sus planteles con motivo del arranque del ciclo escolar.
El convoy conformado por patrullas, aurigas y autos particulares, trascendió que salió de la cabecera municipal alrededor de las 8:00 horas.
Esa zona ha sido el principal foco rojo de inseguridad en el Municipio, desde la ola de violencia que vive la entidad desde hace alrededor de dos años.
Motivo por el cual, la gran parte de los planteles se mantenían trabajando de manera remota o incluso algunos en aulas prestadas en la cabecera municipal.
Trascendió que se brindó el apoyo a aproximadamente 32 maestros de las comunidades de Copales, Hacienda del Tamarindo, Las Habitas, Matatán, Santa María, La Rastra, entre otros.
De igual forma se indicó que los docentes recibirían el apoyo para descender de las comunidades en mención, una vez que realicen los trabajos de inicio de ciclo escolar.
Hasta el momento autoridades tanto educativas como de gobierno no han dado un reporte oficial sobre la medida que determinen si existen las condiciones de seguridad.