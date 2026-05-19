Ya se atienden municipios con problemas de sequía: Gobernadora Yeraldine

* A la fecha, 18 Ayuntamientos han solicitado apoyo y a través de CEAPAS se les brinda la ayuda necesaria.

* La mandataria estatal invita a las y los sinaloenses a cooperar con el Aquatón 2026 este 21 de mayo, en la explanada de Gobierno.

Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, a 19 de mayo de 2026.- A través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS), el Gobierno del Estado ya atiende los problemas derivados de la época de estiaje en algunos municipios, informó la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, ayuda, dijo, que se reforzará con lo que se recaude en el próximo Aquatón, al que invitó a participar a las y los sinaloenses, en apoyo a comunidades que hoy enfrentan el problema de la falta de agua.

La mandataria estatal dio a conocer que 18 municipios han reportado la necesidad de atención por problemas de sequía, y ya reciben ayuda, de acuerdo a sus necesidades.

“Ya se está atendiendo por medio de CEAPAS a los municipios que en estos momentos padecen de falta de agua, 18 alcaldes pidieron apoyo, y Choix, Cosalá y una parte de San Ignacio necesitan atención prioritaria”, dijo la mandataria estatal.

Destacó que este próximo 21 de mayo se realizará el Aquatón 2026 en Palacio de Gobierno, que coordina el DIF Estatal, por lo que invitó a las y los sinaloenses a participar, así como a instituciones, organismos y servidores públicos en general.

“El 21 de mayo, desde las 6 de la mañana, iniciamos con la recaudación, y lo que se junte el DIF Sinaloa lo repartirá inmediatamente a partir del siguiente día en los municipios, de acuerdo a las necesidades de cada uno”, precisó la titular del Poder Ejecutivo en Sinaloa.

En 2025 se recaudaron un millón 150 mil litros de agua, y al igual que el año pasado, la ayuda para el Aquatón puede ser en botellas de agua en presentaciones individuales, galones, garrafones, entre otras.