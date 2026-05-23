$!Ya se cuenta con MIAS para iniciar la atención al sistema Huizache-Caimanero, informa líder pesquero

EL ROSARIO._ Luego de que el único inconveniente para que se inicie la atención al sistema laguna Huizache-Caimanero por parte de maquinaria de la Secretaría de Marina fueran las Manifestaciones de Impacto Ambiental, Gilberto Palafox Uzeta, presidente de la Federación Pesquera Unido de la Laguna del Caimanero, indicó que ya se cuenta con las MIA’S para iniciar las gestiones.

Ya que en repetidas ocasiones el sector pesquero y algunos grupos ambientalistas como Conselva, Costas y Comunidades, han señalado que el sistema estuarino agoniza y requiere atención urgente.

“Hasta ahorita no se ha avanzado nada en cuanto a obra, pero en cuanto a (manifestación de) impacto ambiental (MIA), que es lo que te pide el Gobierno para poder a meter la maquinaria a hacer la obra ya lo tenemos”, aseguró.

Las manifestaciones son relacionadas a los trabajos en la bocabarra del Baluarte, retiro del espigón norte que ha afectado a la actividad, indicó.

“Es lo que nos pedía la Secretaría de Marina, para traer la maquinaria y hacer la obra, nos pedía el impacto ambiental, bueno ya lo tenemos ahorita vamos a empezar a moverle a eso, a gestionar eso a ver qué”.

El funcionario indicó que han pasado de temporadas malas, en los últimos tres años, a no tener ni un kilo de camarón, entre otros fenómenos por el azolve del sistema, la falta de ingreso de agua dulce ocasionando que se eleve la salinidad en 80 partes en el cuerpo de agua y altas temperaturas.