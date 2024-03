ROSARIO._ Aunque Victoria Ontiveros Martínez, mejor conocida como Zelmira, asegura desconocer el significado de la palabra resiliencia, su rostro enmarcado por más de siete décadas de historias muestra que la ha vivido en carne propia al no dejarse derrumbar por el dolor de la pérdida.

“Eso fue lo más duro porque haga de cuenta que yo quedé como piedra en un pozo, sin conocer a nadie, porque yo nada más era ama de casa los siete años que duré aquí, atendiendo a mis hijas y a él, y no conocía a nadie porque venía del rancho”, recordó Zelmira.

Con estudios hasta tercero de primaria, de acuerdo a la usanza de la época de hace 77 años, refirió que fueron muchas puertas las que tocó y aunque todo parecía ir en contra, sus hijas fueron el impulso para buscar el sustento.

Con conocimientos básicos de costura, fue el primer ingreso para poder principalmente alimentar a sus hijas, pero providencialmente un conocido de nombre Carmelo le ofreció darle mercancía de mercería a concesión que pagaría al vender.

Refirió que se ha dedicado principalmente al comercio para poder atender a sus hijas, desde venta de ropa, cundinas, productos por catálogo.

“Me hicieron fuerte todo el tiempo ellas (mis hijas), con la responsabilidad de sacarlas adelante. Aunque no fue fácil porque tenía que ser padre y madre, tenía que ser dulce como mamá y de carácter fuerte como papá, no fue fácil”, explicó, aunque reconoce que aún no se explica cómo lo logró.