Zona turística de Escuinapa se mantiene tranquila: Alcalde

ESCUINAPA._ Pese al incidente de violencia ocurrido hace dos días, la tranquilidad se mantiene en zona turística, afirmó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Hemos tenido una tranquilidad en la zona más turística que es la zona del valle, todo Escuinapa es nuestra responsabilidad y la asumimos, ha habido dificultades en el sur, incluso en el centro ante noche”, dijo.

Afortunadamente, precisó el Alcalde, se ha tenido el refuerzo de la Federación y del Estado, espera que antes de la Semana Santa, esté todo el municipio tranquilo, porque muchas familias de escuinapenses que radican fuera vienen esos días.

“Queremos que vayan a pasear con tranquilidad, desde la Concha hasta el Trébol, a Teacapán, al Rincón sin ningún problema”, dijo.

La Sedena se mantiene presente, apoya, realiza acciones que disminuyen los delitos de alto impacto, es quien está trabajando en ello principalmente, reconoció.

En relación a Seguridad Pública que no se ha reforzado con patrullas o armamentos pero se está trabajando en eso, manifestó.

El domingo un presunto enfrentamiento entre civiles armados provocó alerta entre los escuinapenses al darse en colonias cercanas al centro de la ciudad, el saldo fue de una persona asesinada y un menor herido.