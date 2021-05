MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó este jueves que durante su gira del fin de semana por Tabasco, Oaxaca y Veracruz, algunas personas le pidieron que se reeligiera en el cargo.

“Nos quedamos en Paraíso, qué me decían, voy a comentarlo: gracias por el trabajo, y voy a decir otra cosa que le va molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios: ‘reelíjase, reelíjase’”, recordó el mandatario nacional.

“Decía no, qué no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista, ya hasta el 24 y me jubilo”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

El fin de semana pasado, López Obrador realizó una gira por las refinerías del sur del país, además de que supervisó avances del Tren del Istmo y de la creación de un rompeolas en Salina Cruz, Oaxaca.

El miércoles, López Obrador aseguró que no se reelegirá, ni ampliará su mandato, por lo que concluirá su sexenio en septiembre del 2024. Sin embargo, dijo que su Gobierno será de “seis años”, porque trabaja el doble que otros mandatarios nacionales que lo antecedieron.

Además, el titular del Poder Ejecutivo Federal enfatizó que no es necesario firmar un acuerdo en el que se garantice que no buscará la ampliación de su mandato, tal como cuando se comprometió a no reelegirse.

“No, no habrá reelección, no habrá reelección, si eso es también lo que les preocupa”, explicó el político tabasqueño.

“¿No firmará el compromiso de no ampliar su mandato?”, le preguntó una reportera durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

“No, es mi palabra y los compromisos se cumplen ¿Ya sabes de que son 6 años los que me faltan?”, respondió López Obrador.

“Sí, Presidente”, le dijo la reportera.

“Bueno, porque me faltan formalmente tres, pero voy a trabajar 16 horas diarias como lo vengo haciendo, no ocho, y eso me ayuda a tener más tiempo, aclarando si el pueblo quiere”, agregó el mandatario nacional.

“También, aclarando, una de las reformas constitucionales que se llevaron a cabo fue la revocación del mandato, en marzo del próximo año va a haber una votación y se le va a preguntar a toda la gente, ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita”, insistió.

“Yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo. Ya cuando un Presidente tiene el respaldo de solo el 25, el 30 por ciento de la población, ¿ya qué hace? Yo cuando deje de tener mayoría, cuando ya no esté de acuerdo el pueblo, me voy a Palenque, Chiapas”, dijo.

López Obrador insistió que su movimiento -auto denominado “Cuarta Transformación”- esta arrancando de raíz la corrupción, “y lo estamos logrando de manera pacífica, sin violencia”.

“Será muy difícil de que se reestablezca el régimen corrupto de antes, aunque toco madera, volvieran al gobierno los corruptos, porque ya está cambiando la mentalidad del pueblo. Este es un pueblo nuevo con una conciencia cívica de las más importantes del mundo”, detalló.