10 títulos infantiles para compartir esta Navidad

Acercar los libros a los niños, contribuir en que ellos tengan el hábito de la lectura y a su vez fortalezcan los lazos con sus familias, es lo que movió a Itzel Martínez Thomas a crear la librería infantil ‘Un libro para cada letra’. En estas fechas decembrinas, donde la familia está reunida, la promotora de lectura infantil recomienda a los padres de familia aprovechar la oportunidad para leer a sus hijos y crear vivencias en su hogar que sus hijos siempre recordarán a través de los años. Aquí, Itzel Martínez nos presenta una lista de grandes autores, cuyas obras literarias narran lindas historias navideñas, especialmente dedicadas a los niños. La Navidad de los crayones, de Drew Daywalt Ilustrado por Oliver Jeffers, es un libro interactivo de la serie de Los crayones, donde Duncan espera la Navidad con emoción y tristeza al sentir que no recibirá nada, hasta que sus crayones le preparan una sorpresa especial. Vienen actividades, cartas y juegos que hacen la lectura muy participativa para los niños.

¡Ha llegado la Navidad!, de Luís Prats Este álbum ilustrado presenta las tradiciones, costumbres y relatos navideños a través de la experiencia de una niña llamada Clara y su familia, explicando elementos clásicos de la Navidad (decoraciones, árbol, Papá Noel, etc.) y fomentando el compartir en familia.

Olivia recibe la Navidad, Ian Falconer En Nochebuena, Olivia está emocionadísima: hay tanto por hacer —decorar el árbol, ayudar a la familia, cantar villancicos— y, sobre todo, está impaciente por la llegada de Santa. La historia capta la expectación y el entusiasmo típicos de los peques en estas fechas.

Mi arbolito de Navidad, de Marta Comín. Este libro de cartón nos da elementos de la navidad, en formato para las manos más pequeñas.

Ardilla miedosa se pone festiva, de Melanie Watt Este libro habla de como Ardilla diseña una lista de todas las actividades por hacer para esta navidad, sin embargo, sus miedos la rebasan y el verdadero reto llega con todo esto. Un libro para aprender que las fiestas pueden ser caóticas, pero dentro de ello todo se debe disfrutar.

Canción de Navidad, de Charles Dickens (versión de cartón para los más pequeños) Adaptación para niños del clásico de Dickens (A Christmas Carol), en el que el avaro Ebenezer Scrooge es visitado por tres espíritus de la Navidad que lo llevan a reflexionar sobre su actitud egoísta, enseñándole la importancia de la generosidad, la bondad y la alegría navideña.

Otto, el adorno de Navidad, de Troy Cummings Este libro suele narrar la historia de Otto, un adorno de Navidad que desea encontrar su lugar en el árbol y ser especial. A través de su aventura, transmite mensajes sobre la amistad, el valor personal y cómo cada elemento festivo tiene su propio encanto.

La pequeña oruga glotona en Navidad, de Eric Carle Versión navideña del clásico La oruga muy glotona: la oruga y otros animalitos esperan la llegada de Papá Noel, con ventanas para abrir que hacen la lectura más interactiva y divertida, ideal para los más pequeños.

Canción de Navidad, de Nicola Slater Este libro musical nos relata la Navidad para los pequeños.

El pequeño Robin y la Navidad, Jan Fearnley El pequeño Robin ha estado regalando sus chalecos a todos sus amigos y ahora, cuando llega el frío de la Nochebuena, él mismo necesita ayuda. Es una historia tierna sobre generosidad, bondad y cómo el espíritu navideño puede devolver lo que uno da.

Itzel Martínez Thomas, promotora de lectura, y directora de ‘Un libro para cada letra’ invita a celebrar la Navidad a través de la lectura de grandes autores.