10 títulos infantiles para compartir esta Navidad

Acercar los libros a los niños, contribuir en que ellos tengan el hábito de la lectura y a su vez fortalezcan los lazos con sus familias, es lo que movió a Itzel Martínez Thomas a crear la librería infantil ‘Un libro para cada letra’.
En estas fechas decembrinas, donde la familia está reunida, la promotora de lectura infantil recomienda a los padres de familia aprovechar la oportunidad para leer a sus hijos y crear vivencias en su hogar que sus hijos siempre recordarán a través de los años.
Aquí, Itzel Martínez nos presenta una lista de grandes autores, cuyas obras literarias narran lindas historias navideñas, especialmente dedicadas a los niños.
La Navidad de los crayones, de Drew Daywalt
Ilustrado por Oliver Jeffers, es un libro interactivo de la serie de Los crayones, donde Duncan espera la Navidad con emoción y tristeza al sentir que no recibirá nada, hasta que sus crayones le preparan una sorpresa especial. Vienen actividades, cartas y juegos que hacen la lectura muy participativa para los niños.
¡Ha llegado la Navidad!, de Luís Prats
Este álbum ilustrado presenta las tradiciones, costumbres y relatos navideños a través de la experiencia de una niña llamada Clara y su familia, explicando elementos clásicos de la Navidad (decoraciones, árbol, Papá Noel, etc.) y fomentando el compartir en familia.
Olivia recibe la Navidad, Ian Falconer
En Nochebuena, Olivia está emocionadísima: hay tanto por hacer —decorar el árbol, ayudar a la familia, cantar villancicos— y, sobre todo, está impaciente por la llegada de Santa. La historia capta la expectación y el entusiasmo típicos de los peques en estas fechas.
Mi arbolito de Navidad, de Marta Comín.
Este libro de cartón nos da elementos de la navidad, en formato para las manos más pequeñas.
Ardilla miedosa se pone festiva, de Melanie Watt
Este libro habla de como Ardilla diseña una lista de todas las actividades por hacer para esta navidad, sin embargo, sus miedos la rebasan y el verdadero reto llega con todo esto. Un libro para aprender que las fiestas pueden ser caóticas, pero dentro de ello todo se debe disfrutar.
Canción de Navidad, de Charles Dickens (versión de cartón para los más pequeños)
Adaptación para niños del clásico de Dickens (A Christmas Carol), en el que el avaro Ebenezer Scrooge es visitado por tres espíritus de la Navidad que lo llevan a reflexionar sobre su actitud egoísta, enseñándole la importancia de la generosidad, la bondad y la alegría navideña.
Otto, el adorno de Navidad, de Troy Cummings
Este libro suele narrar la historia de Otto, un adorno de Navidad que desea encontrar su lugar en el árbol y ser especial. A través de su aventura, transmite mensajes sobre la amistad, el valor personal y cómo cada elemento festivo tiene su propio encanto.
La pequeña oruga glotona en Navidad, de Eric Carle
Versión navideña del clásico La oruga muy glotona: la oruga y otros animalitos esperan la llegada de Papá Noel, con ventanas para abrir que hacen la lectura más interactiva y divertida, ideal para los más pequeños.
Canción de Navidad, de Nicola Slater
Este libro musical nos relata la Navidad para los pequeños.
El pequeño Robin y la Navidad, Jan Fearnley
El pequeño Robin ha estado regalando sus chalecos a todos sus amigos y ahora, cuando llega el frío de la Nochebuena, él mismo necesita ayuda. Es una historia tierna sobre generosidad, bondad y cómo el espíritu navideño puede devolver lo que uno da.
Sígalos en redes sociales
Para conocer la librería infantil ‘Un libro para cada letra’ siga sus redes sociales.
IG @unlibroparacadaletra
Whatsapp (514) 4319893
La lectura es necesaria a cualquier edad
Itzel Martínez Thomas afirma que leer mejora la salud en cualquier edad. ”Está probado que la lectura nos ayuda a mejorar nuestra salud de diversas formas. Aquí te comparto algunas”:
En la infancia:
Los niños que leen son más capaces de captar conceptos abstractos, aplicar la lógica en varios escenarios, reconocer causa y efecto y utilizar el buen juicio.
Un libro para niños expone a los niños a un 50% más de palabras que ver un programa de televisión.
Los adolescentes que leen por diversión también son más capaces de aclarar sus objetivos profesionales y comprender las consecuencias del comportamiento arriesgado.
En la etapa adulta:
En un estudio realizado por la Universidad de Sussex, se descubrió que los participantes solo necesitan leer, en silencio, durante seis minutos para disminuir el ritmo cardíaco y aliviar la tensión en los músculos.
Leer funciona mejor y más rápido que otros métodos para calmar los nervios.
Los libros pueden promover la empatía, la percepción social y la inteligencia emocional.
En la vejez:
Los profesores de la Universidad de Yale descubrieron que la lectura de libros contribuía a una ventaja de supervivencia que era significativamente mayor que la observada al leer periódicos o revistas.
Las tareas mentalmente desafiantes, como la lectura, ayudan a mantener y desarrollar las células cerebrales y las conexiones entre las células cerebrales.
Se observó una reducción del 20% en la mortalidad de quienes leen libros, en comparación con quienes no leen libros.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Educación & libros | Itzel ✨ (@unlibroparacadaletra)
Una publicación compartida por Educación & libros | Itzel ✨ (@unlibroparacadaletra)