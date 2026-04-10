‘Por tu salud, corre por un libro’, reza el eslogan del 5° Maratón de Escritores en Coyoacán. Cuarenta y dos kilómetros de historias que recorrerán las calles de emblemáticos barrios coyoacanenses, este sábado 11 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro, y también mes del Niño; al parecer en esta edición se sumará la voz infantil. Escribo lo anterior y celebro que, desde su primera edición, en el año 2019, soy testigo del esfuerzo, profesionalismo y complicidades que encierra este encuentro al que convoca un personaje amante de la literatura, el incansable y soñador, Óscar Manuel Quezada.

Antes de arrancar el kilometraje prometido, hablemos un poco del personaje, del poeta que llegó a la ciudad de México —entonces DF— hace treinta y tres años. Salió de Sinaloa, donde estudió arquitectura y teatro, y se asentó en Coyoacán; un barrio que por su bohemio colorido no le hizo extrañar, creo, su tierra natal. Esa tierra que ama y de la que siempre habla —así lo deja ver en su poesía y en su novela La casa siempre viva— y a la que cada vez sueña regresar y compartir su lectura sobre otros lugares —como nos cuenta en Viernes 13 en París—. Ya entrados en décadas, nos cuenta que este verano cumplirá treinta años como docente en el Instituto Politécnico Nacional, donde también edita y dirige la revista literaria Las letras del burro. Incansable como es, nos comparte que actualmente se desempeña como coach en artes escénicas para Grupo Azteca y está firmado en la editorial Sial Pigmalión con su poemario Parpadeo, que pronto verá la luz.

Con ese andar a cuestas, Óscar Manuel anuncia el 5° Maratón de Escritores en Coyoacán, este sábado 11 de abril con el banderazo de salida en la capilla de San Antonio de Padua —Francisco Sosa y Universidad— a las 10hrs. En esta ocasión se rendirá homenaje a las trayectorias literarias de Marianne Toussaint y Felipe Garrido. La primera mesa de participación —de las seis disponibles— estará dedicada al maestro Garrido y el cierre del Maratón —mesa seis— a la poeta Marianne Toussaint.

¿Qué ocurre en este Maratón? principalmente lecturas e intercambio con el público. El recorrido se inicia a las 10hrs y culmina a las 20hrs, en los Arcos del Jardín Hidalgo —a unos pasos de la fuente de los Coyotes—, en pleno corazón de Coyoacán. Los autores dan a conocer su obra y también la ofrecen al público. Además, en esta ocasión, habrá playeras conmemorativas disponibles. Óscar comenta que la voz y el interés por el Maratón ha llegado a otras ciudades y ahora participarán las escritoras Karina Castillo y María Félix Raygoza, ambas de Mazatlán y el poeta Flavio Ramón de Veracruz, entre otros. También resalta que la actual administración de la Alcaldía de Coyoacán ha mostrado toda la disposición en el montaje y permisos requeridos para llevar a cabo este evento.

Algo que me gustaría destacar de este encuentro es el entusiasmo y el espíritu que encierra. El gusto por compartir historias y la dinámica lúdica en el espacio abierto; nada menos que recorriendo las calles de Coyoacán, un barrio con historias propias que en este día de fiesta se conjunta con la generosidad de los homenajeados, la vitalidad de cada participante y la florida belleza de las típicas jacarandas. La lectura no es sinónimo de solemnidad, intervengamos el espacio público, así que, no le pierdas la pista a este 5° Maratón de Escritores en Coyoacán, puede ser que descubras a tu nuevo escritor favorito, que la próxima vez nos acompañes y gritemos juntos: ¡por tu salud, corre por un libro! Felicidades, Óscar Manuel, por esta noble labor, por promover las artes en general y por inspirar a otros a creer en sus sueños y a mostrar que con disciplina todo es posible.

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