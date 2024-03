“A confesión de parte” resume 55 años de carrera periodística del escritor y activista sinaloense Mario Martini, libro presentado con éxito en la Galería Ángela Peralta, donde el autor estuvo rodeado de familiares, amigos, colegas, políticos, y defensores de los derechos humanos.

El evento se convirtió en una tertulia donde se contaron grandes anécdotas personales, salieron a relucir personajes de la historia de Sinaloa, y personas que vinieron a triunfar en estas tierras.

Al presentar el libro el periodista Francisco Chiquete compartió la gran amistad que tiene con Martini desde hace medio siglo, juntos recordaron parte del famoso poema “En paz”, de Amado Nervo, nayarita que vino a radicar a Mazatlán donde inició su carrera como periodista y después como poeta, destacando la frase “¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”, intervención muy aplaudida por el público.

Durante la noche, el autor señaló que su primer texto es la anécdota donde su padre le pedía que fuera un alumno del Instituto Politécnico Nacional, pero no periodista, situación que no se concretó, pues confesó que los números, ecuaciones y demás, no se le daban, en cambio en el mundo del periodismo encontró pasión y vocación.

“Este libro es una continuación de uno que se llama ‘Vivir en la raya’, es una autobiografía periodística, y en ésta rompo las reglas del periodismo entonces sí, me pongo en primera persona y cuento cosas íntimas, que normalmente no debería de contar nadie en sus cinco sentidos, es una catarsis personal sobre el periodismo, de mi decisión de ser periodista, de la vida, sobre la muerte y el engaño, son cuatro capítulos”, expresó Mario Martini.

De cara al futuro del periodismo, el periodista y escritor comentó que ve en las nuevas generaciones buenas intenciones, pero mucha falta de capacitación e inexperiencia que pueden terminar en tragedias ya que ahora en la era digital, los nuevos reporteros buscan el llamado ‘like’, poniendo en riesgo su integridad.

“Les digo que se preparen y que se preparen mucho, estamos viviendo unos tiempos muy complicados debido a la falta de capacitación, necesitan capacitarse, tomar medidas preventivas, soy consejero del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, desde allí estamos haciendo una gran tarea para que los jóvenes se preparen y no arriesguen su vida. Ninguna nota vale la pena morir por ella”, concluyó.