A Culiacán le hace falta reír: ‘Virulo’

”A Culiacán le hace falta reír”, expresó Alejandro García Villalón, mejor conocido Virulo, el humorista y cantautor cubano, que regresa a Culiacán después de tres años de ausencia, para presentar su nuevo show llamado Marketing Mexicano, con el que promete “arrancará” las risas de los presentes, el viernes 13 de febrero, a las 18:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio.
El artista cubano compartió que, en este nuevo espectáculo, viene acompañado de su hijo Sebastián, quien actuará junto a él tocando la guitarra en el show, así como del artista y percusionista sinaloense Daniel Borrego, quienes en conjunto darán un gran show.
”El espectáculo Marketing Mexicano nació porque la gente me enviaba videos y fotos de negocios con nombres muy curiosos, desde uno llamado La Pereztorta, hasta La Taquicardia, una taquería frente a un hospital, o el de la guardería llamada Children a su madre, eran tantos los nombres y negocios, por lo que decidí armar un espectáculo, cantando canciones que tengan que ver con esto, porque hay muchas cosas curiosas que pasan en México”, detalló Virulo.
Este show, agregó, se estrenó en enero en la Ciudad de México, en el Foro del Tejedor, con mucho éxito y lleno total, después se presentó en Celaya, Irapuato, en donde el público ha salido contento y, considerando el sentido del humor de los culiacanenses, sí van a divertirse mucho.
“Durante el show, yo voy presentando las fotos de estos lugares como una evidencia de que sí existen y canto las canciones. Será un show muy divertido, en el que, por supuesto no dejaré fuera a Donald Trump, quien sigue molestando mucho a Cuba, a México, al mundo, interpretando la pieza, La neurona intranquila de Donald Trump, es show donde también hablaremos del amor, para celebrar así el Día del Amor y la Amistad, así que cantaremos cosas que tengan que ver con este tema, todo en una hora y media o tal vez dos que dura este show”, agregó.
El humorista cubano señaló que, después de su presentación en Culiacán, continuará su gira por Ciudad de México, donde realizará dos presentaciones, después se irá a Tijuana, Morelia, Teotihuacán, entre otros lugares.
Por su parte, el percusionista sinaloense Daniel Borrego compartió su agradecimiento por formar parte de este show, donde tocará junto al maestro Virulo una vez más.
“Para mí eres una inspiración, y que vengas aquí y volver a tener la oportunidad de compartir el escenario contigo y con tu hijo, se me hace algo padrísimo, y ahí daremos lo mejor, con las bases rítmicas que necesita el maestro Virulo, gracias, y gracias también el Instituto Sinaloense de Cultura por esta oportunidad”, señaló Daniel Borrego.
Virulo subrayó que, con 52 años de trayectoria, y 35 años visitando Sinaloa, continúa disfrutando de los escenarios, pero sin dejar de sentirse nervioso. Finalmente, Virulo aprovechó el espacio para agradecer al gobierno mexicano por la ayuda humanitaria que han enviado a Cuba, destinada a la población civil de la isla.
Asista
El costo de los boletos será de 350 en la parte baja y 250 en la parte alta. La cita es el viernes 13 de febrero a las 18:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio.