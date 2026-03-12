‘A Escuinapa con cariño’, poemario de Zelina Murúa será presentado en Casa Haas

La riqueza cultural, la memoria y la identidad del sur de Sinaloa encontrarán un espacio especial en la poesía con la presentación del poemario “A Escuinapa con cariño”, obra de la escritora escuinapense Zelina Murúa Núñez, quien invita al público lector a descubrir, a través de sus versos, el profundo amor que siente por su tierra natal. La cita es el jueves 26 de marzo a las 19:00 horas en Casa Haas.

Originaria de Escuinapa, la autora comparte en este nuevo libro una serie de poemas que nacen del afecto por su municipio, sus tradiciones, sus paisajes y su gente. Este poemario representa su segunda publicación, luego de “Amores nunca Amores”, presentado en 2024 en Casa Haas y dedicado al público juvenil.

En esta ocasión, la escritora dirige su mirada hacia la identidad de su tierra. “A Escuinapa con cariño” se construye como una obra de poesía costumbrista y regionalista, donde la autora busca transmitir la esencia de su municipio: sus costumbres, su gastronomía, sus paisajes y las memorias que forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

A lo largo de 22 poemas escritos en verso libre, Zelina Murúa explora con libertad creativa distintos temas vinculados a Escuinapa. Lugares emblemáticos como Teacapán, la Isla del Bosque o la playa Las Lupitas aparecen en sus versos como símbolos del paisaje y de la historia local. La autora evoca tradiciones, sabores y elementos de la cultura regional, desde los tamales barbones de camarón hasta las artesanías características de la región.

Una de las particularidades del libro es que se trata de un poemario acompañado por fotografías, lo que convierte la obra en una experiencia visual y literaria al mismo tiempo. Cada imagen refuerza el universo poético de los textos, y permite al lector reconocer paisajes, monumentos y escenarios reales del municipio, como el monumento a la bicicleta o el malecón de Teacapán.

La portada y contraportada del libro muestran un atardecer en la playa Las Lupitas, uno de los sitios más bellos de Escuinapa, lo que refuerza el propósito de la obra: invitar a conocer y valorar la belleza natural del sur de Sinaloa.

De esta manera, la autora busca que quienes recorran las páginas de su libro puedan sentir el cariño y el orgullo por su tierra, pero también despertar la curiosidad por conocer un municipio lleno de historia, tradiciones y paisajes únicos.

La presentación del poemario contará con la participación de la poeta Georgina Martínez, quien comentará la obra. Reconocida por su trayectoria en el ámbito literario, Georgina Martínez es también cuentista y locutora de radio, lo que promete una velada literaria cercana, dinámica y enriquecedora para el público asistente. Además, la poeta Gloria Manyula realizará comentarios sobre uno de los poemas incluidos en la obra.

La autora extiende una invitación abierta a lectores, amantes de la poesía y público en general a asistir a esta presentación, que promete ser una velada dedicada a la palabra, la memoria y el orgullo por las raíces sinaloenses.