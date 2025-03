A qué sabe Sinaloa conecta con la identidad de los sinaloenses

Una extraordinaria tarde vivieron los chefs Jorge Zorrilla y Carolina Zataráin, quienes fueron los protagonistas de los dos últimos capítulos de la segunda temporada de A qué Sabe Sinaloa, que se proyectaron en la sala de Cinépolis de la Gran Plaza en Mazatlán.

En la presentación, Adrián López Ortiz e Isaac Aranguré, director general de Grupo Noroeste y director del documental, respectivamente, resaltaron el valor de contar historias auténticas que reconectan con la verdadera identidad del estado.

El objetivo principal aseguraron es dar a conocer la cocina sinaloense desde su origen hasta su estado actual, enorgullecerse de ella y seguir construyendo movimientos que trascienda y permita tener una conversación diferente sobre lo que es Sinaloa, sobre todo en el contexto que actualmente se está viviendo en la entidad.

En el evento, Carolina Zatarain agradeció el poder ser parte de este proyecto, que le cambió la vida.

“No quiero llorar. Ya lloré mucho. Primero que nada, creo que los tiempos de Dios son perfectos y el día de hoy me queda bastante claro. Justo hace días iba al trabajo y estaba tripeando este momento, o sea, lo estaba imaginando y bueno, creo que empieza a cobrar sentido en el rompecabezas de mi vida”, comentó en su mensaje.

“Y lo tengo muy claro con las personas que están aquí ahora presentes, como cada una me fue llevando a otro lado, a otro lado, por la persona que conocí aquí, por la persona que conocí acá, conecté con otra, Isaac, todas las personas que están aquí presentes el día de hoy y siendo consciente el porqué las invité tienen un sentido muy importante para mí, así las haya conocido hace un mes, así las haya conocido hace un año o de toda la vida. Quiero que sepan que aprecio muchísimo que estén aquí, que me haya compartido lo más valioso que tienen que es su tiempo y pues eso es lo atesoro en el corazón”, expresó.

Agradeció a todos las personas, en especial a Isaac Aranguré, quien aseguró vio algo en ella que ella ni siquiera ve.

“Gracias a ustedes, Isaac yo sé que siempre te lo dije, ‘tú viste algo que yo no veía en mí’ y te agradezco y voy a estar infinitamente agradecida por todo esto, por haberme propuesto, por haber valorado mi trabajo, Adrián por aceptarlo y a Noroeste por hacer esto posible. A mi familia, a mi mamá, y creo que ya todos se enteraron de nuestros detalles, ¿verdad? Pero bueno, o sea, como lo dije en la serie, no sería la persona que soy el día de hoy, si no hubiera pasado por todo lo que pase, así hubiera sido muy malo, pero me hacen a la Carolina de hoy”, dijo.

Compartió que la producción la hizo sentir muy bien.

“Agradezco a la producción que yo creo que fue la semana más feliz de mi vida siendo rockstar. Son unas personas súper talentosas, hicieron una increíble serie. Lo valoro y también el haberlos conocido, el haber formado parte y pues obviamente tener su amistad. Y a mis amigos que están aquí presentes, aprecio muchísimo que estén el día de hoy, y la serie se ve increíble, de verdad, me encantó, me encantó”, dijo.

Por su parte, el chef Jorge Zorrilla, quien aseguró que no le gusta mucho verse en video, pero que compartió a través de esta serie su autenticidad y carisma, dijo sentirse agradecido con la oportunidad de que conozcan su trabajo.

“Estaba un poquito nervioso, no me gusta verme, la neta le está diciendo que no me gusta ni siquiera escucharme con nota de voz; me pongo nervioso, pero sí en el documental como que todo fluyó, ¿verdad?, mi agradecimiento; como se dieron cuenta, en el documental, mi familia lo es todo y estoy bien agradecido con todos ellos que están aquí, en especial mi agradecimiento a mi hermano que Cerritos (restaurante) es el proyecto de los dos juntos ahora y sin él no sería lo que estoy aquí también. A mis tíos, a mis padrinos, que los quieren mucho, a mis primos qué bueno que se echaron la vuelta”, expresó Zorrilla.

“A Noroeste, muchas gracias Adrián, a Isaac, que nos conocemos de muchos años y también que nos hayas escogido es un honor porque la cartera de chefs que están a nuestros alrededores que han sido partícipes del documental es puro pro acá, ¿no?, entonces qué honor estar entre esos seleccionados. Igual a la producción, la verdad estuvo padrísima la semana, un poquito desgastante por las horas, ya me vieron en pants, la neta de pase de lanza, pero bueno, ya ni modo. A todos muchas gracias por todo”, dijo, lo que hizo que soltarán la carcajada los presentes.

A su vez, Isaac Aranguré dijo que con este proyecto sólo se retractó lo que está aquí, en Sinaloa.

“Muchas gracias a ambos por abrirnos sus historias, por prestarnos su tiempo, por darnos la oportunidad de tener esta mirada íntima. A qué sabe Sinaloa es retratar lo que ya está ahí y para retratar lo que ya está ahí, para captar esos sonidos, esas imágenes, para la secuencia, para todo el trabajo que ustedes vieron reflejado quiero hacer un reconocimiento especial porque estamos en casa, a toda la producción”, expresó, y les pidió de favor que se levantaron de sus asientos para ofrecerles unas palabras de agradecimiento a su esfuerzo y dedicación.

Al final de la proyección, Adrián López Ortiz e Isaac Aranguré hicieron entrega del recetario oficial de A qué sabe Sinaloa, de la segunda temporada a cada uno de los protagonistas.