A ritmo de danzón, celebran los festejos de 495 aniversario de Culiacán

Durante la apertura, el director de dicha instancia, Adolfo Plata, dio la bienvenida al numeroso público asistente y felicitó a los talentosos jóvenes que llevaron a la audiencia por un emotivo viaje a través del repertorio tradicional latinoamericano.

La presentación formó parte del amplio programa conmemorativo organizado por el Ayuntamiento de Culiacán a través del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Con el concierto Al compás del danzón , a cargo de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado bajo la dirección del maestro Diego Rojas Hormigo, el Instituto Sinaloense de Cultura se unió a las celebraciones por el 495 aniversario de la fundación de Culiacán, teniendo como marco el imponente patio del Museo de Arte de Sinaloa.

Los jóvenes ejecutantes, alumnos de la Escuela Superior de Artes José Limón del ISIC, interpretaron una selección de danzones que se han consolidado entre los más representativos del género tanto en México como en Latinoamérica, demostrando un alto nivel de técnica y sensibilidad musical.

El programa musical incluyó piezas clásicas y entrañables para la audiencia, como Blanca Estela, de Emilio B. Rosado, dedicado a Blanca Estela Pavón, destacada figura de la época de Oro del Cine nacional; Almendra, de Abelardo Valdez; Dos Amores y Un Perdón, con arreglos de Ricardo Sigüenza Maqueo, y Félix y su Trombón, de Erasmo Vásquez, que hicieron a algunas parejas levantarse de sus asientos para ponerse a bailar.

Asimismo, los asistentes disfrutarán de clásicos del género como Siboney, de Ernesto Lecuona; Nereidas, de Amador Pérez Torres; Juárez, de Esteban Alfonso García; Ofelia, de Jaime Allende Cuevas; No sufras, de Justo Alcázar Mesinas, y El Rigoletito, de E. Ramírez Pérez.

Hacia el cierre de la velada, la agrupación encendió los ánimos del público al interpretar la Danzonera Joven de México, un animado Popurrí Santanero con arreglos del maestro Adrián Martínez Pacheco.

El gran final llegó con la interpretación del emblemático tema Culiacán, obra de Enrique Sánchez Alonso “El Negrumo” con arreglos del maestro Baltazar Hernández Cano, tema considerado el himno de la capital sinaloense y que fue ovacionado por todos los presentes.