A través de su libro, invita Miguel Treviño a ir ‘Contra Corriente’

En un país hastiado de promesas rotas y políticos corruptos, Contra Corriente, el libro que se presentó en el Tec de Monterrey por el autor Miguel Treviño, prueba que el poder sí puede y debe usarse para servir y no para servirse. Contracorriente, detallo su autor, es la historia real de cómo un grupo de ciudadanos sin partidos, ni pasado político, pero con una convicción poderosa, se propusieron transformar el gobierno desde dentro, y lo lograron. ”Este libro surge a partir de un gobierno en San Pedro Garza García de 2018 a 2024, en donde todo fue remar contracorriente, para al final dejar una ciudad mucho mejor, y todo empezó desde la campaña, veníamos de 30 años de un mismo partido político, y desde un modelo de ciudad que iba en decadencia, donde el espacio público se estaba vaciando y venimos a construir con un gran equipo, esos espacios a los cuales la gente volvió a salir, a sentirse más segura”, detalló Treviño.

El libro está dividido en seis segmentos.

De 2018 a 2024, Miguel Treviño encabezó el primer gobierno ciudadano en la historia de San Pedro Garza García, Nuevo León, uno de los municipios más emblemáticos de México y América Latina, con un equipo que desafió inercias, rompió moldes y demostró que se puede gobernar con visión y valores. Con una detallada narración, Contra Corriente está dividido en temas, los cuales tienen que ver en apartados como La Visión, El Equipo, Principios, Rutinas, Decisiones y Delibery, en los que Treviño comparte una guía durante su gestión. Quien es además político independiente, economista y periodista, señaló que el lector podrá encontrarse con una narración de cómo es que se trabajó desde dentro, para crear un modelo de gestión que no se ve mucho en México, un modelo que dé resultados, logrando cambios importantes en materia de seguridad, política social para apoyar a la población más necesitada.

El libro se presentó en el Tec de Monterrey.

Respeto a qué importancia tienen el hacer equipo, la misma visión, los mismos principios para alcanzar estos logros, el autor subrayó que son fundamentales, ya que son los que dan eficacia al gobierno, y que sin un rumbo claro de saber ha dónde se quiere llegar, sin un equipo comprometido, capaz y honesto, sería imposible llegar a la meta, es por ello que en este libro comparte cuáles fueron los pasos que él siguió durante su gestión como Alcalde en San Pedro Garza García. Treviño compartió que el desarrollo de Contra Corriente le llevó un año. “Este es un libro que busca ser útil para cualquiera de nuestras ciudades, creo que puede tener aprendizajes sutiles para Culiacán, por eso quería compartirlo aquí”, dijo.

Agrega, que el libro es sobre todo, un llamado a líderes honestos, a jóvenes inconformes, a ciudadanos cansados de mirar desde lejos, para demostrarles que gobernar y hacer política de otra manera es posible. “Desde su lanzamiento en septiembre de 2024, a Contra Corriente, dijo, ha sido bien recibido por el público en diferentes ciudades de México, generando un impacto que espero sirva a muchas gestiones municipales de cualquier ciudad, y la satisfacción que me deja es haber documentado el aprendizaje, un libro que habla de errores, algo nada común en un libro escrito por un político, pero de los errores se aprende mucho”, detalló.

Miguel Treviño.