Aborda César Uriarte normalización de la violencia en ‘Un día 28 de enero’

Fabiola, Josué y Francisco tienen 11 años, viven en Culiacán y aunque son muy diferentes, comparten algo en común: problemas económicos, familiares y su relación con la violencia endémica que azota a la ciudad. Un día, mientras tomaba un taller de cine impartido por el cineasta sinaloense César Uriarte, decidieron crear un cortometraje, al que llamaron La Violencia, se volvieron los protagonistas de Un día 28 de enero, en el que se puede apreciar como esos niños, estudiantes de primaria, comparten no solo sus miedos e inseguridades a sus 11 años, sino un reencuentro seis años después, para contar una historia que muestra cómo es que la normalización de la violencia forma parte de sus vidas. Vía zoom, César Uriarte, quien actualmente radica en la Ciudad de México, compartió los detalles de este filme, desde los retos que representó, hasta su debut en festivales importantes de cine en México, Estados Unidos y hasta en Azerbaiyán.

César Uriarte.

Este largometraje-documental se suma a su listado de proyectos fílmicos, como el El Silenciador, que realizó en 2005, una película estudiantil independiente, así como una serie dedicada a Octavio Paz en 2023. Además, recientemente estrenó la serie La Lucha se hace.

Un día 28 de enero surgió en 2014, realizando una maestría en Cine Documental, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, hoy Escuela Nacional de Estudios Cinematográficos. “Mi idea parte de querer cerrar un ciclo con Culiacán, explorar la violencia que vivimos y seguimos viviendo, derivada de este fenómeno cultural tan complejo, del cual estuve huyendo un poco, pero tenía esa curiosidad de saber cuál era mi relación con este fenómeno, esa herida que poco a poco intenté reconstruirla de alguna u otra forma, pensando en términos de normalización de la violencia”, dijo. Uno de los sectores más vulnerables, considera, son las infancias y adolescencias, uno como adulto tiene la opción de no relacionarse con nada violento, optando incluso por cambiar de entorno, no sucede así en las infancias, no tienen esa oportunidad y son vulnerables por el simple hecho de ser infantes. “A partir de esta situación evolucionó este proyecto, y la única manera de probarlo es en esta comparativa entre cómo eran estos niños a los 11 años, y cómo terminarán siendo a los 17, 18 años, hoy tienen 22, y seguramente han cambiado, por eso decidí contar esta historia de esta manera, mostrando cómo están ahora que son mayores de edad”. Uriarte detalló que la grabación se hizo en Culiacán durante el 2016, en un periodo de rodaje de ocho días. Después de esto, fue hasta el 2022 que se logró conseguir los fondos necesarios para producir la cinta, grabando otros 14 días, con una espera de seis años, una vez que los niños protagonistas alcanzaron la mayoría de edad.

Los niños participan en la realización de un cortometraje.

“Trabajar con niños no es fácil, pero ha sido una de las cosas más gratificantes que he hecho en mi vida; tuve la suerte de estar familiarizado con la escuela, sobre todo a nivel laboral, informando desde el principio sobre qué es lo que yo quería hacer, optando por realizar un taller de cine con los niños, con quienes tuve una buena química. Conté quién era yo, y posteriormente comenzamos a realizar un cortometraje, contando ellos mismos cómo ven su realidad y cotidianidad a sus 11 años, dando como resultado un proyecto que ellos denominaron La Violencia, la historia de un niño sicario que va por el mundo asesinando personas, hasta que renuncia a ese mundo y se entrega a las autoridades”. Un día 28 de enero muestra la realidad la existencia de este negocio, que es malo, y que difícilmente se puede salir de ahí, porque para bien o mal, representa una forma de llevar ingresos a casa, con lo que Uriarte deja claro que esto significa normalizar la violencia. El cineasta resaltó que estos niños que protagonizan el filme, en ningún momento estaban a la deriva o estuvieron viviendo la peor de las tragedias, mucho menos a que no pudieran hablar de este tema por temor a algo.

Josué, uno de los protagonistas del largometraje.