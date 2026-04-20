Aborda Inmaculada Abarca-Martínez el arte y la naturaleza en su libro

Con una sala llena y una activa participación del público, Inmaculada Abarca-Martínez, presentó su libro “Un vínculo necesario: humanos y vegetales en el arte contemporáneo”, en el Centro de Literatura.

En un encuentro que propició la reflexión en torno a la relación entre arte, naturaleza y pensamiento contemporáneo, el evento contó con los comentarios de Ernestina Yépiz, directora de Literatura del Isic y Guadalupe Aguilar, artista visual, además de la participación de la propia autora, escultora, artista, docente e investigadora, quien compartió el proceso conceptual detrás de la obra.

Durante su intervención, Yépiz subrayó que el libro “nos invita a hacernos preguntas sin importar tanto las respuestas”, destacando su vocación reflexiva.

Por su parte, Abarca-Martínez explicó que el libro surge directamente de su práctica escultórica y de la experiencia cotidiana.

“Mientras escribía el libro hablaba de plantas, pero también hablaba de mí”, expresó. Añadió que la publicación plantea cuestionamientos sobre qué entendemos por naturaleza y señaló que todos hemos vivido —o deberíamos vivir— la experiencia de ver nacer una semilla.

A lo largo de la presentación, se abordaron conceptos como la semántica y la polisemia en torno a lo natural, así como la impermanencia de trabajar con materiales vegetales, tema sobre el cual Aguilar profundizó, vinculándolo también con posturas como el ecofeminismo y la crítica a prácticas superficiales de lo “ecológico”.