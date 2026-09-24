Abordan en escena el fenómeno de la desaparición de personas

Sin Espacio Teatro presentó una obra que aborda la desaparición de personas y sus consecuencias en las familias, dentro de las actividades por el 495 aniversario fundacional de Culiacán. La puesta en escena, dirigida por Alberto Solián, se exhibió en el Auditorio MIA.

La compañía Sin Espacio Teatro llevó a escena “Donde se cruzan los sueños”, obra, con dramaturgia y dirección de Alberto Solián, como parte de las actividades por el 495 aniversario fundacional de la ciudad.

El fenómeno de la desaparición de personas y la búsqueda incansable de sus familiares, especialmente las madres, representa una de las realidades más complejas en el país y en el estado. Esta problemática social genera profundas heridas en el tejido comunitario.

La obra busca reconocer a las madres buscadoras, mujeres que enfrentan la ausencia de sus seres queridos y mantienen viva su búsqueda, una realidad que la compañía lleva al lenguaje teatral desde una mirada sensible.

La puesta en escena acerca al público a la historia de Miguel, quien regresa después de haber sido separado de su madre cuando era niño. Su reencuentro, 15 años después, da paso a una confrontación con el pasado y con las circunstancias que marcaron sus vidas.

La propuesta escénica colocó al público en una posición cercana a los intérpretes, alrededor de una gran cruz donde se desarrolla buena parte de la acción.

La música y el sonido de una trompeta acompañaron distintos momentos del relato, reforzando la atmósfera de una historia de pérdida y reencuentro.

El elenco estuvo integrado por Graciela Cueto, en el papel de Mujer; Andrea Cueto, como Muchacha; Enrique Félix, como Joven; y Antonio Garcés, como El Trompeta. La música original estuvo a cargo de Alberto Rosas.