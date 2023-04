”Es decir, la historia del fenómeno natural de la producción, distribución y consumo de narcóticos es una cosa y esto que llamamos guerra contra el narco está en otro registro casi completamente separado y me di cuenta de esto cuando empecé por primera vez a pensar estos fenómenos”.

”Es crucial y es clave porque parte de lo que traté de hacer con la investigación de mi libro es darme cuenta que hay toda una plataforma simbólica que nombra el fenómeno del narcotráfico, pero que no se corresponde puntualmente con eso que llamamos narco”, dijo.

Zavala apuntó que, como profesor de literatura y de cultura, empezó estudiando libros que hacían referencia al tema del narcotráfico y lo primero que notó fue que, independientemente del género de la novela, de la manera en que un escritor intentaba hablar de este fenómeno había una narrativa central que se repartía insistentemente en todos estos libros, además de en el cine, la televisión o incluso los corridos.

Añadió que su primera impulsión fue pensar que en realidad la fuente de esa narrativa, la manera en que nos han explicado qué es el narcotráfico, en realidad no emerge de los productos culturales, sino que los productos culturales están recibiendo una idea de qué cosa era el narco que en realidad se había articulado en otra área que no era la de la cultura, si no que era un relato dominante que se había construido en realidad en las instituciones políticas de México y antes en Estados Unidos.

“Entonces yo pensé y que eso fuera mi contribución, no hablar ya tanto de los traficantes, de lo que creemos que sabemos de ellos, sino de los articuladores del discurso que domina entre nosotros para nombrar a los traficantes, para decirnos qué cosa son los traficantes, por qué debemos de ponernos en el centro de una violenta política pública militarista”, añadió el autor de la obra y de libros como El cartel no existe”.

”Entonces este libro, ‘La guerra en las palabras’, se volvió el intento de buscar en los archivos en Estados Unidos, en México, en las hemerotecas, en los archivos presidenciales en México, en Estados Unidos, en el Archivo General de la Nación, en diferentes fondos que fui consultando y desde luego también el trabajo periodístico y académico que se ha hecho en varias décadas para intentar trazar la aparición de estos vocablos, de la forma de hablar del narcotráfico”, expresó.