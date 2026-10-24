Abordará Carmen Soler la importancia del bienestar emocional en la educación

La salud mental, el bienestar emocional y la neurofelicidad serán los temas centrales de la conferencia que impartirá Carmen Soler Pagán durante el segundo día de actividades del Congreso Educación desde las Artes, organizado por el Instituto Municipal de Cultura y el Centro Municipal de Artes.

Con más de 25 años de trayectoria como investigadora, docente y consultora internacional, Soler Pagán presentará la ponencia “La vida en bienestar, descubrimientos poderosos”, en la que compartirá una perspectiva científica y práctica sobre la influencia del bienestar emocional en las personas y las organizaciones.

Su participación forma parte de la programación de este encuentro, que se efectuará 28 y 29 de octubre en el Teatro Ángela Peralta y que busca generar espacios de reflexión y aprendizaje en torno a la educación y las expresiones artísticas.

La especialista es considerada una de las voces hispanoamericanas en la integración de la salud mental, la neurofelicidad y el bienestar organizacional, áreas en las que ha desarrollado una amplia labor académica y profesional.

Actualmente, dirige el Máster en Dirección Estratégica en Bienestar Organizacional y codirige el Máster de Neurofelicidad Individual y Organizacional, ambos vinculados a Florida Universitària.

También se desempeña como docente en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), además de colaborar en proyectos de investigación estratégica con el equipo WANT de la Universitat Jaume I.

En el ámbito profesional, Soler Pagán es socia de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), directora del Fórum de Organizaciones Saludables y patrona de la Fundación Hospital Optimista.

Asimismo, fundó y dirige RHSALUDABLE, una consultoría especializada en bienestar organizacional, y la Revista Digital de las Organizaciones Saludables.

Con esta conferencia, el Congreso Educación desde las Artes incorporará una perspectiva sobre el bienestar y la salud emocional, con herramientas y conocimientos dirigidos a reflexionar sobre su importancia en los entornos educativos, personales y laborales.

El encuentro es organizado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y el Centro Municipal de Artes, con el respaldo de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST).

El acceso es gratuito, previo registro en el sitio https://culturamazatlan.com/es/congreso-educacion-desde-las-artes/.

Explorarán el vínculo entre arte y salud mental

El Congreso Educación desde las Artes se realizará el 28 y 29 de octubre en Mazatlán, con actividades en el Teatro Ángela Peralta y Casa Haas. Organizado por el Instituto Municipal de Cultura y el Centro Municipal de Artes.

El encuentro reunirá a especialistas, artistas, docentes y profesionales para analizar cómo las disciplinas artísticas pueden contribuir a la salud mental, la expresión emocional, el fortalecimiento de la autoestima y la regulación del estrés.

El programa contempla conferencias, paneles, diálogos y talleres, con acceso gratuito previo registro.

La primera jornada, que dará inicio a las 9:00 horas con los registros el miércoles 28, incluirá conferencias sobre el impacto científico del arte y la cultura en el bienestar, la inteligencia emocional y el papel de las instituciones en la formación para la salud mental, además de diálogos y una muestra de talento.

El jueves 29, las actividades comenzarán con la conferencia “La vida en bienestar: descubrimientos poderosos”, a cargo de Carmen Soler Pagán, y continuarán con talleres relacionados con canto, danza, artes plásticas, cinematografía, teatro y formación artística.

La propuesta busca ofrecer herramientas prácticas a quienes participan en procesos educativos y culturales, así como promover el arte como un recurso para el desarrollo personal y emocional.