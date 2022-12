$!Abordará ‘La hija del fotógrafo’ el machismo y el fanatismo religioso este sábado 10

“Tuve la oportunidad de haber sido invitada a participar en el club de lectura del Canal 11, lo que me permitió acercarme a los lectores de todo el país, lo que fue una experiencia gratísima y me siento muy satisfecha, y ahora pues me siento contenta por participar en la primera edición de la Feria del Libro en Culiacán, lo que es un gran gusto para mi, y que me hace sentir muy honrada al ser invitada, porque sé que la gente de Culiacán está emocionada por tener por primera vez en su suelo una feria internacional del libro”, destacó la escritora.

Agregó que La hija del fotógrafo, su primera novela, ha tenido éxito gracias a la temática que aborda, pero sin ser auto ficción, tampoco es una autobiografía, sino más bien una radiografía de la realidad que le tocó vivir a las mujeres a lo largo del siglo 20, y todavía a las mujeres del cambio de siglo.

Duclaud detalló que en el libro se abordan historias de varias mujeres, y la manera en que cada una de ellas enfrenta los retos que le presenta su tiempo, así como la actitud que presentan frente a tema que son cotidianos para todos, como el amor, la maternidad, el desarrollo profesional, relaciones de amistad entre mujeres, donde el el lector podrá ir viendo la evolución de dos mujeres, Matilde y Julia, las dos grandes protagonistas de esta obra, la cual va de la sumisión hasta rebeldía, rechazando los cánones interpuestos por imposición dentro de la sociedad, rompiendo así todo estereotipo.