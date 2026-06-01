Abre convocatoria el CEDART ‘José Limón’ para Bachillerato de Arte y Humanidades

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Sinaloense de Cultura anunciaron el inicio del proceso de admisión para el ciclo escolar 2026-2027 del Centro de Educación Artística (CEDART) “José Limón”.

Esta convocatoria está dirigida a todas las personas aspirantes interesadas en cursar la educación media superior dentro de un modelo formativo integral.

El Bachillerato de Arte y Humanidades del CEDART articula los planes de estudio del bachillerato general con una sólida preparación en disciplinas artísticas, buscando seleccionar a jóvenes que demuestren sensibilidad, potencial creativo, pensamiento crítico y un firme compromiso con su entorno social y cultural.

El CEDART “José Limón” ofrece el Bachillerato de Arte y Humanidades, el cual cuenta con una duración de seis semestres (tres años), impartido en modalidad escolarizada dentro del turno matutino. Para este ciclo escolar, conforme a la capacidad instalada y la infraestructura del plantel, se aceptará a un máximo de 30 estudiantes de nuevo ingreso, seleccionados estrictamente bajo un orden de prelación basado en los puntajes más altos de las evaluaciones.

Requisitos de Participación

Las personas interesadas en participar deberán tener como máximo 17 años con 10 meses cumplidos al 31 de diciembre de 2026, haber concluido satisfactoriamente la educación secundaria y entregar documentación requerida, como acta de nacimiento, CURP certificado de educación secundaria , dos fotografías recientes a color, tamaño infantil y documento de estancia legal vigente para aspirantes extranjeros residentes en el país.

El periodo de atención en línea concluirá a las 23:59 horas del 16 de junio de 2026 (horario del centro de México), quedando sujeto también a la disponibilidad de los folios asignados para el plantel.

Una vez llevado a cabo el procedimiento digital se cotejará y aprobará la documentación, para asignar formalmente una Cédula de Identificación con su respectivo Número de Folio, indispensable para tener derecho a los exámenes.

Las evaluaciones serán estrictamente de manera presencial en las fechas programadas, sin excepción. Están diseñadas para detectar aptitudes y disposición hacia el aprendizaje artístico sin requerir conocimientos previos obligatorios.

Los folios de las 30 personas admitidas se darán a conocer públicamente el 24 de julio de 2026 a través de los portales web oficiales del instituto: inba.gob.mx y sgeia.inba.gob.mx.

Para mayores informes sobre el proceso, requisitos específicos o aclaraciones, pueden acudir directamente a las instalaciones del CEDART “José Limón”, ubicado en el Centro Cultural Genaro Estrada de Culiacán, en Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza, Col. Centro, o consultar las bases completas directamente en el portal oficial de admisiones del INBAL.