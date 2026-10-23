Abre Diálogos con Historia un nuevo ciclo con ‘Poemas Terrenales’

Con la presentación de “Poemas Terrenales”, la más reciente obra del maestro y escritor Horacio Lozano Santillán, el programa Diálogos con Historia, impulsado por el Centro Municipal de las Artes, abrió un nuevo ciclo de actividades literarias.

La presentación se realizó con el auspicio de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), en un encuentro dedicado a la poesía, la literatura y el acercamiento de los lectores a la obra del autor.

La bienvenida estuvo a cargo de Julio Recinos, encargado del área de Cinematografía del CMA, quien recordó a Alonso Guerra, impulsor del programa y quien se desempeñaba como coordinador de Literatura del Centro Municipal de las Artes.

Recinos destacó la importancia de dar continuidad a esta iniciativa, cuyo propósito es acercar a las familias mazatlecas a la historia, la literatura y el cine, como parte del legado de Guerra.

“Yo recuerdo un homenaje que hicimos a días de su fallecimiento, por aquí estuvo Horacio y recuerdo que estuvimos platicando de continuar con esta loable labor de Alonso, de acercar a las familias mazatlecas a los datos históricos, a la literatura y al cine”, expresó.

Durante la velada, la alumna Andrea Gómez Llanos participó con la lectura de algunos poemas incluidos en el libro, mientras Lozano Santillán compartió detalles sobre el proceso creativo de su obra, además de anécdotas e historias relacionadas con los textos y sus dedicatorias.

“Poemas Terrenales” está integrado por siete apartados que abordan distintos temas, entre ellos el mundo y el cambio, la vida y la vida, así como una revolución.

A través de sus versos, el autor plasma experiencias personales y situaciones de su entorno cotidiano, con una mirada sensible hacia la realidad que lo rodea.

La obra también retoma frases de grandes autores como parte de las referencias que acompañan la propuesta literaria, con la intención de invitar a los lectores a explorar la intimidad del mundo mediante la poesía.

Al concluir la presentación, Horacio Lozano Santillán agradeció la asistencia del público y realizó una rifa de cinco ejemplares del libro.

La actividad cerró con un intercambio de opiniones e impresiones entre el escritor y los asistentes, quienes compartieron sus comentarios sobre los poemas.