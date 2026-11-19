En Ópera en el Patio participaron la mezzosoprano Rose Ferreiro, la soprano Vanessa Gama y el tenor Alejandro Yépez, acompañados al piano por Juan Pablo García.

“La verdad, para mí es un gusto inmenso, sobre todo después de constatar, porque conozco a los cantantes, que son voces privilegiadas”, expresó.

Acompañado por Ricardo Rodríguez, gerente de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, Patrón de Rueda, miembro colegiado del organismo, expresó su satisfacción por compartir el escenario con tres voces que conoce y ha acompañado en su formación.

La cultura no es un gasto innecesario, sino una parte esencial de lo que alimenta el espíritu y da sentido a la vida, fue una de las reflexiones que compartió el director de orquesta Enrique Patrón de Rueda durante la charla, previa a la velada Ópera en el Patio, que se llevó a cabo por el 35 aniversario de El Colegio de Sinaloa.

Enrique Patrón de Rueda y Ricardo Rodríguez conversaron sobre la formación de cantantes y la importancia de la cultura.

Enrique Patrón de Rueda y Ricardo Rodríguez conversaron sobre la formación de cantantes y la importancia de la cultura.

Alexandre D’a Costa, director de la OSSLA, asistió a la presentación realizada en el patio de El Colegio de Sinaloa.

Alexandre D’a Costa, director de la OSSLA, asistió a la presentación realizada en el patio de El Colegio de Sinaloa.

El público disfrutó de la charla y el recital.

El público disfrutó de la charla y el recital.

Al referirse a Vanessa Gama, recordó que tuvo la oportunidad de trabajar con ella como solista durante una temporada de la OSSLA.

“La verdad es una cantante superdotada”, afirmó.

Ricardo Rodríguez destacó también el talento de Rose Ferreiro y la presencia de jóvenes intérpretes que llegan a Sinaloa para prepararse profesionalmente, particularmente a Mazatlán, donde encuentran la guía de Patrón de Rueda.

“El maestro Patrón de Rueda es un referente internacional, no solo como un gran director de ópera, sino como un gran preparador de cantantes profesionales”, señaló.

Para el gerente de la OSSLA, la llegada de intérpretes de otras partes del país a formarse en Sinaloa habla de la importancia del trabajo musical que se desarrolla en la entidad.

Durante la conversación, Patrón de Rueda también abordó las dificultades que enfrenta el sector cultural y cuestionó la visión de quienes consideran que destinar recursos al arte representa un gasto prescindible.

“Lo que nos da de comer a nuestro espíritu, a nuestras ganas de seguir viviendo y seguir siendo mejores, es el arte, la cultura”, expresó.

El director defendió la importancia de mantener los espacios de formación y preparación artística, una labor que, dijo, ha sido uno de sus grandes intereses: trabajar con los músicos y cantantes, acompañarlos y prepararlos para enfrentar cada vez mayores exigencias profesionales.

Sobre el concierto, destacó que prepararon un programa distinto al repertorio más habitual, con piezas que permitieran lucir las cualidades vocales de los intérpretes y que, en algunos casos, pocas veces se escuchan en los escenarios.

“Todo lo demás son cosas muy difíciles de cantar y que poco se cantan”, comentó al referirse a las obras seleccionadas.

Entre ellas destacó un aria en ruso de la ópera La doncella de Orleans, de Tchaikovsky, interpretada por Rose Ferreiro, cuya versión original, explicó, suele conocerse más a través de su traducción al francés.

También habló de Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, una de sus óperas consentidas del público y una obra fundamental del bel canto, estilo que exige mantener una línea de canto, belleza vocal y dominio de los adornos y los registros agudos.

Patrón de Rueda recordó la relación histórica de esta ópera con Mazatlán, donde se encuentra el Teatro Ángela Peralta, recinto vinculado a la memoria de la cantante que le da nombre.

Otro de los momentos que destacó fue la interpretación de ¿Por qué mis ojos un día le vieron?, de Atzimba, del compositor mexicano Ricardo Castro, cuyo rescate representa una labor de recuperación del patrimonio musical nacional.

“Estuvo perdida por muchos años. Estuvo perdida la orquestación”, recordó, al mencionar que tuvo la fortuna de participar en su estreno.

Después de la conversación, el público disfrutó el programa Ópera en el patio, que reunió ocho piezas de Tchaikovsky, Donizetti, Massenet, Ricardo Castro, Rossini y Bizet.

Rose Ferreiro interpretó Da Chas nastal, de La doncella de Orleans, y Qui m’aurait dit la place, de Werther, de Jules Massenet. Vanessa Gama ofreció Regnava nel silenzio, de Lucia di Lammermoor, y ¿Por qué mis ojos un día le vieron?, de Atzimba.

Ambas cantantes compartieron con Alejandro Yépez algunos de los momentos del programa: Gama y el tenor interpretaron Verranno a te sull’aure, de Donizetti; mientras que Ferreiro y Gama unieron sus voces en Serbami ognor, de Semiramide, de Rossini.

Yépez interpretó también La fleur que tu m’avais jetée, de Carmen, y junto a Ferreiro cerró el repertorio con el dueto C’est toi! C’est moi!, de la misma ópera.