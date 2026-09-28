Abre el Festival de Cuerdas un nuevo espacio para la música en Mazatlán

Con un encuentro dedicado a la formación, interpretación e intercambio musical, Casa Haas abrió sus puertas para inaugurar la primera edición del Festival de Cuerdas Mazatlán 2026, que reúne a estudiantes de distintos niveles y procedentes de diferentes puntos del país.

El encuentro, que se desarrolla del 26 de septiembre al 2 de octubre, busca convertir a Mazatlán en un punto de encuentro para músicos, maestros y estudiantes, a través de un programa que contempla talleres, clases magistrales, conferencias y conciertos.

Durante la inauguración estuvieron presentes los maestros Rafael Palacios, David Torres, Yael Jiménez, Hugo Adriano, el luthier Jonathan Flores Larrea y Nina Farvarshchuk, quienes participarán en las diferentes actividades programadas.

En representación del comité organizador, Citlaly Cisneros dio la bienvenida a los participantes y destacó que el festival nace con la intención de fortalecer la formación musical mediante la convivencia entre intérpretes y docentes.

“El proyecto busca hacer de Mazatlán un punto de encuentro para la formación, la interpretación y el intercambio musical; nace con la convicción de que la música no solamente se aprende desde la práctica individual, también a través del encuentro con otros músicos, maestros y distintas formas de entender la interpretación”, expresó.

Tras el acto inaugural, Maritza Cisneros dio paso a la primera actividad del festival, la conferencia “De la Danza al discurso”, impartida por la maestra Frida Zebadua en el foro de Casa Haas.

Durante más de una hora, la docente abordó la estructura formal y el desarrollo de las danzas en la obra barroca de Johann Sebastian Bach, apoyándose en investigaciones, partituras y fragmentos musicales que fueron escuchados por los asistentes.

Zebadua explicó que la conferencia buscó proporcionar herramientas teóricas a los estudiantes de instrumentos de cuerda para enriquecer su interpretación de la obra del compositor alemán.

“Fue una plática acerca de un tema muy importante para los estudiantes de música, específicamente de cuerda. Como sabemos, la música de Bach es universal en muchísimos aspectos”, comentó.

Además de analizar las características de las composiciones de Bach, la maestra destacó la importancia del repertorio que el compositor desarrolló para distintos formatos, incluyendo la música vocal.